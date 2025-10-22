باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهمین نشست ستاد مراکز لجستیک کشور به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو و مدعوین، به میزبانی این وزارتخانه برگزار شد.

در ابتدای نشست، مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، گزارشی از مجموعه مصوبات و اقدامات انجام‌شده در ستاد مراکز لجستیک کشور ارائه کرد. بر اساس این گزارش، مطالعات مکان‌یابی ۲۱ مرکز در حال انجام است، ۱۷ مرکز نیازمند تکمیل اطلاعات هستند، ۴ مرکز برای ارائه در نشست بعدی آماده شده‌اند و ۹ مرکز نیز به تصویب رسیده‌اند. همچنین مقرر شد ۶ مرکز دیگر در همین نشست مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه، دستور کار مربوط به تبیین ساختار ستاد مراکز لجستیک کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق دستور وزیر راه و شهرسازی و رئیس ستاد، مقرر شد معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با همکاری استانداری‌ها، اقدامات لازم را مطابق با قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها برای صدور مجوز بی‌نام مراکز لجستیک تا پیش از مرحله سرمایه‌گذاری انجام دهد.

در بخش بعدی نشست، موضوع مکان‌یابی پارک لجستیک عمومی در استان‌های کرمان، همدان، سمنان، همچنین شهر لجستیک تهران، دهکده لجستیک سیرجان و تبریز مورد تبادل نظر قرار گرفت.

پس از جمع‌بندی نظرات استاندار کرمان و سایر اعضا، وزیر راه و شهرسازی درباره پارک لجستیک کرمان اعلام کرد: از مجموع اراضی موجود، برای احداث فاز نخست پارک لجستیک و توسعه ایستگاه راه‌آهن، زمین به مقدار لازم در نظر گرفته شود و الباقی برای فازهای بعدی توسعه این مرکز لجستیک، در اختیار استانداری کرمان قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص پارک لجستیک همدان نیز بر ضرورت تعلق اراضی به منابع طبیعی تاکید کرد و خواستار بررسی مجدد مکان‌یابی این مرکز لجستیک شد.

پس از تصویب دستور کار مکان‌یابی پارک لجستیک سمنان، بررسی مکان‌یابی شهر لجستیک تهران در دستور کار قرار گرفت. که مقرر شد پس از تفاهمنامه میان شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و شرکت راه آهن ج.ا به منظور ایجاد اتصال ریلی میان شهر فرودگاهی و مرکز لجستیک آپرین، منعقد و ظرف یک ماه اراضی مرکز لجستیک شهر فرودگاهی جانمایی شود.

وزیر راه و شهرسازی ایجاد شهر لجستیک تهران را اقدامی با ابعاد فراملی و بین‌المللی در توسعه حمل ونقل دانست و بر همکاری و پیگیری لازم از سوی شرکت راه‌آهن و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تأکید کرد.

در پایان نشست، موضوع مکان‌یابی دهکده لجستیک سیرجان، با توجه به دسترسی به ایستگاه راه‌آهن و همچنین مکان‌یابی دهکده لجستیک تبریز به تصویب رسید.

منبع: وزارت راه و شهرسازی