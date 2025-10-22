محققان تکنیکی را برای کاهش وزن از طریق روشی متفاوت با روش جراحی ابداع کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان در بحبوحه افزایش نرخ بیماری‌ها و جستجوی مداوم برای راه‌حل‌های ایمن و مؤثر، دائماً در جستجوی راه‌های جدیدی برای کمک به بیماران چاق در کنترل وزن خود هستند.

جراحی‌هایی مانند بای‌پس معده نیاز به هفته‌ها دوره نقاهت دارند و می‌توانند عوارض جدی مانند عفونت یا خونریزی ایجاد کنند. در حالی که تزریق دارو مانند Ozempic و Wegovy گزینه‌ای کمتر تهاجمی ارائه می‌دهند، می‌توانند عوارض جانبی مانند حالت تهوع یا نارسایی اندام ایجاد کنند.

در یک مطالعه جدید، تیم مرکز پزشکی Hadassah یک اتاق عمل واقعی، اما بدون چاقوی جراحی یا بیهوشی، راه‌اندازی کرد. یک روانشناس و یک متخصص هیپنوتیزم، بیماران را گام به گام در یک سناریوی شبیه‌سازی شده جراحی اسلیو معده راهنمایی کردند. این عمل جراحی واقعی را شبیه‌سازی می‌کند و مغز را وادار می‌کند تا مزایای این روش، از جمله افزایش سیری و خودکنترلی را شبیه‌سازی کند.

مایا مزراحی، متخصص هیپنوتیزم دارای مجوز و رهبر مطالعه، می‌گوید: "مغز بین واقعیت و خیال تفاوتی قائل نمی‌شود. " «با ساختن سناریویی که در آن مغز باور می‌کند بدن تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد، ذهن می‌تواند همان اثرات مثبت عمل را بازسازی کند: احساس سیری، خودکنترلی و انگیزه برای تغییر.»

نتایج اولیه دلگرم‌کننده

این مطالعه شامل ۴۱ بیمار بود که ۱۹ نفر از آنها قبلاً تحت عمل جراحی چاقی قرار گرفته بودند.

پس از سه ماه، ۸۶٪ از شرکت‌کنندگان شروع به کاهش وزن کرده بودند.

از بین کسانی که قبلاً تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، دو سوم بیش از ۲۰٪ از وزن خود را از دست دادند.

از بین شرکت‌کنندگان جدید، ۵۵٪ حدود ۱۰٪ از وزن خود را از دست دادند.

به عنوان مثال، رز ۶۹ ساله پس از هیپنوتیزم ۱۶.۸ کیلوگرم وزن کم کرد، در حالی که در جراحی قبلی و تزریق‌های کاهش وزن GLP-۱ نتوانسته بود وزن خود را حفظ کند. او گفت: «نگران بودم که نتوانم از پس آن برآیم، اما شگفت‌زده شدم. غذا خوردن آسان‌تر شد و امیدی وجود داشت.»

چرا هیپنوتیزم مؤثر به نظر می‌رسد؟

مزراحی توضیح می‌دهد که هیپنوتیزم به بیماران کمک می‌کند تا دوباره با بدن خود ارتباط برقرار کنند و عادات غذایی خود را مدیریت کنند، که اغلب به دلیل قطع ارتباط ذهن و بدن در حین غذا خوردن، دستیابی به آن دشوار است.

چشم‌انداز‌های آینده

این مطالعه در حال انجام است و انتظار می‌رود نتایج نهایی تا پایان سال منتشر شود.

مزراحی امیدوار است که هیپنوتیزم یک گزینه درمانی هدفمند برای کاهش وزن فراهم کند و ممکن است به عنوان جایگزین یا مکمل جراحی سنتی در بخش‌های جراحی بیمارستان گنجانده شود.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: چاقی ، عمل لاغری ، کاهش وزن ، بای پس
خبرهای مرتبط
اهمیت زمان‌بندی برای کاهش وزن
کاهش وزن با یک روش آسان
برای کاهش وزن، آب سرد بنوشیم یا آب گرم؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خوردن زیادی بخاطر اروم کردن شلوغی ذهن هس



کتاب
نیروی حال را مطالعه کنین

بهترین راهکارها برای آروم کردن ذهن پر مشغله میده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۵۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
تنها راه لاغری اینکه همیشه گشنه باشی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بهترین راه لاغری قطع یارانه افراد چاقه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بهترین راه لاغر شدن نخوردنه
۰
۴
پاسخ دادن
یک تکنیک نوآورانه برای کاهش وزن به روش غیرجراحی
تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!
سریع‌ترین روش تشخیص دیسک کمر + فیلم
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
چرا نمی‌توانیم مصرف غذا‌های ناسالم را ترک کنیم؟!
اهمیت پرواز آزمایشی آینده استارشیپ چیست؟
ویژگی‌ها و ابزار‌های امنیتی جدید گوگل برای بازیابی آسان‌تر حساب کاربری
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
افشین: هوش مصنوعی به همراه ۴۰۰ سرور داخلی در اختیار اپلیکیشن شاد قرار می‌گیرد
آخرین اخبار
دانشگاه فرصتی برای یادگیری، تعامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
نتایج پذیرش نهایی دوره‌های‌کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری اعلام شد
وزیر علوم: فوق‌العاده ویژه هیات امنا به زودی ابلاغ می‌شود
تبدیل «قلب تپنده کیهان» به یک اثر هنری خیره‌کننده به دلیل تابش نور!
ویژگی‌ها و ابزار‌های امنیتی جدید گوگل برای بازیابی آسان‌تر حساب کاربری
کلاس‌های سوادآموزی زیرنظر مدیران مدارس ابتدایی اداره می‌شود
سریع‌ترین روش تشخیص دیسک کمر + فیلم
افشین: هوش مصنوعی به همراه ۴۰۰ سرور داخلی در اختیار اپلیکیشن شاد قرار می‌گیرد
چرا نمی‌توانیم مصرف غذا‌های ناسالم را ترک کنیم؟!
اهمیت پرواز آزمایشی آینده استارشیپ چیست؟
بهترین گوشی ریلمی برای عاشقان عکاسی
یک تکنیک نوآورانه برای کاهش وزن به روش غیرجراحی
پذیرش ۱۵ هزار دانشجوی جدید در دانشگاه تهران؛ علم و مهارت، دو بال پیشرفت دانشجویان
نگرانی دانشمندان از پرتاب ۴۰۰۰ آینه به فضا
وزیر بهداشت: کمبود دارو‌ها را به صورت منظم رصد می‌کنیم
در مسیر جذب دانشجویان بین‌الملل نیازمند هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و مؤسسات جذب دانشجو هستیم
اعطای بورسیه به ۱۳ دانشجوی بورکینافاسویی برای تحصیل در ایران
مدیریت بحران‌های کشور فناوری‌‍محور می‌شود
دوربینی که با سرعت ۲ میلیارد فریم در ثانیه تصویربرداری می‌کند
نوآوری در درمان ناباروری مردان با تمرکز بر ویرایش ژنی
تدوین «اطلس آسیب‌های دانش‌آموزی» در کشور/ آغاز غربالگری دانش‌آموزان متوسطه در آبان
اپراتور‌ها و مخابرات در کنار هم به توسعه ارتباطات کمک کنند / اجازه ایجاد انحصار داده نمی‌شود
هوش مصنوعی جدید یوتیوب با «جعل عمیق» مبارزه می‌کند
بازی‌های برتر گیم‌کرفت معرفی شدند
اعلام روزشمار هفته پرستار
آیا مصرف سالاد همراه غذا باعث سوءهاضمه می‌شود
ورود ۱۸ داروی جدید به فهرست دارویی کشور
درخشش نام ۸۰ پژوهشگر در میان دو درصد دانشمندان برتر جهان
اسرار اَبَرسالمندان؛ راز جوانی حافظه در ۸۰ سالگی