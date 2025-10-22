باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان در بحبوحه افزایش نرخ بیماریها و جستجوی مداوم برای راهحلهای ایمن و مؤثر، دائماً در جستجوی راههای جدیدی برای کمک به بیماران چاق در کنترل وزن خود هستند.
جراحیهایی مانند بایپس معده نیاز به هفتهها دوره نقاهت دارند و میتوانند عوارض جدی مانند عفونت یا خونریزی ایجاد کنند. در حالی که تزریق دارو مانند Ozempic و Wegovy گزینهای کمتر تهاجمی ارائه میدهند، میتوانند عوارض جانبی مانند حالت تهوع یا نارسایی اندام ایجاد کنند.
در یک مطالعه جدید، تیم مرکز پزشکی Hadassah یک اتاق عمل واقعی، اما بدون چاقوی جراحی یا بیهوشی، راهاندازی کرد. یک روانشناس و یک متخصص هیپنوتیزم، بیماران را گام به گام در یک سناریوی شبیهسازی شده جراحی اسلیو معده راهنمایی کردند. این عمل جراحی واقعی را شبیهسازی میکند و مغز را وادار میکند تا مزایای این روش، از جمله افزایش سیری و خودکنترلی را شبیهسازی کند.
مایا مزراحی، متخصص هیپنوتیزم دارای مجوز و رهبر مطالعه، میگوید: "مغز بین واقعیت و خیال تفاوتی قائل نمیشود. " «با ساختن سناریویی که در آن مغز باور میکند بدن تحت عمل جراحی قرار میگیرد، ذهن میتواند همان اثرات مثبت عمل را بازسازی کند: احساس سیری، خودکنترلی و انگیزه برای تغییر.»
نتایج اولیه دلگرمکننده
این مطالعه شامل ۴۱ بیمار بود که ۱۹ نفر از آنها قبلاً تحت عمل جراحی چاقی قرار گرفته بودند.
پس از سه ماه، ۸۶٪ از شرکتکنندگان شروع به کاهش وزن کرده بودند.
از بین کسانی که قبلاً تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، دو سوم بیش از ۲۰٪ از وزن خود را از دست دادند.
از بین شرکتکنندگان جدید، ۵۵٪ حدود ۱۰٪ از وزن خود را از دست دادند.
به عنوان مثال، رز ۶۹ ساله پس از هیپنوتیزم ۱۶.۸ کیلوگرم وزن کم کرد، در حالی که در جراحی قبلی و تزریقهای کاهش وزن GLP-۱ نتوانسته بود وزن خود را حفظ کند. او گفت: «نگران بودم که نتوانم از پس آن برآیم، اما شگفتزده شدم. غذا خوردن آسانتر شد و امیدی وجود داشت.»
چرا هیپنوتیزم مؤثر به نظر میرسد؟
مزراحی توضیح میدهد که هیپنوتیزم به بیماران کمک میکند تا دوباره با بدن خود ارتباط برقرار کنند و عادات غذایی خود را مدیریت کنند، که اغلب به دلیل قطع ارتباط ذهن و بدن در حین غذا خوردن، دستیابی به آن دشوار است.
چشماندازهای آینده
این مطالعه در حال انجام است و انتظار میرود نتایج نهایی تا پایان سال منتشر شود.
مزراحی امیدوار است که هیپنوتیزم یک گزینه درمانی هدفمند برای کاهش وزن فراهم کند و ممکن است به عنوان جایگزین یا مکمل جراحی سنتی در بخشهای جراحی بیمارستان گنجانده شود.
منبع: دیلی میل