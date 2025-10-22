حفاری‌های اسرائیل زیر قدس، که مشاور استانداری قدس آن را پروژه‌ای برای یهودی‌سازی شهر می‌داند، خطر فروپاشی مسجدالاقصی را تشدید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - معروف الرفاعی، مشاور استانداری قدس اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به حفاری تونل‌ها در اطراف مسجدالاقصی و در بخش قدیمی قدس به بهانه انجام عملیات باستان‌شناسی ادامه می‌دهد؛ اما هدف اصلی آن، اثبات ادعای «یهودی بودن شهر قدس» است.

الرفاعی تاکید کرد که این نگرانی وجود دارد که حفاری‌های کنونی، به دلیل ترک‌هایی که در ساختار زمین ایجاد کرده‌اند، منجر به ریزش بخش‌هایی از مسجدالاقصی شوند.

او توضیح داد که این حفاری‌ها ممکن است موجب تخریب برخی نماد‌های فلسطینی مانند خانه‌های باستانی و مدارس قدیمی شوند و همچنین بر خاک زیر مسجدالاقصی تاثیر بگذارند، که ثبات پایه‌های آن را تهدید می‌کند. او گفت: «این حفاری‌ها فاقد روش‌شناسی علمی هستند و نقض قانون وضعیت موجود (Status Quo) به شمار می‌روند، که تایید می‌کند اهداف آنها صرفا سیاسی است.»

او اشاره کرد که پروژه‌های حفاری تونل اسرائیل در قدس تنها حفاری‌های باستان‌شناسی نیستند، بلکه بخشی از یک پروژه سیاسی سازمان‌یافته با هدف یهودی‌سازی شهر و تغییر واقعیت تاریخی و جغرافیایی آن هستند.

الرفاعی افزود که این تونل‌ها به دنبال تحمیل کنترل رژیم تروریستی اسرائیل بر مقدسات قدس هستند؛ اقدامی که نگرانی‌هایی را درباره آینده شهر مقدس و هویت فلسطینی آن برمی‌انگیزد.

او همچنین تاکید کرد که تونل‌ها بخشی از یک پروژه سیاسی بلندمدت برای یهودی‌سازی شهر قدیمی و تغییر نماد‌های آن هستند.

الرفاعی خاطرنشان کرد که تمرکز حفاری‌های رژیم تروریستی اسرائیل بر تخریب نماد‌های مذهبی، از جمله دیوار‌های مسجدالاقصی و مناطق اطراف آن، در تلاشی برای تحمیل کنترل این رژیم تروریستی بر قدس و مقدسات اسلامی و مسیحی است. او بیان کرد که اسرائیل در حال تخریب نماد‌های موجود و تغییر شکل سایت به‌گونه‌ای است که با ادعای اسرائیلی همخوانی داشته باشد.

وی در پایان گفت: «به جای اینکه حفاری‌های باستان‌شناسی به روش علمی و پذیرفته‌شده‌ای مانند حفاری از بالا به پایین برای پیگیری لایه‌های تاریخی انجام شوند، حفاری‌ها به‌گونه‌ای اجرا می‌شوند که مکان را کاملا مطابق با هدف سیاسی مورد نظر، بازسازی کنند.»

منبع: الغد

Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۵:۴۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
امید است به معبد سلیمان که اعتقاد راسخ دارند در زیر مسجد الاقصی قرار دارد برسند و از توهم بیرون بیایند
۴
۳
پاسخ دادن
Norway
ناشناس
۱۵:۱۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دنبال بقایای معبد سلیمان میگردند در زیر مسجد الاقصی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مرگ براسرائیل کودک کش غاصب
۵
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا د
۱۴:۳۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
این احمق ها دنبال انگشتر حضرت سلیمان با قدرتهای ماورایی میگردن
فیلم ارباب حلقه ها هم به این موضوع اشاره داره..
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
زهی خیال باطل
انگشتر پیش امام زمان علیه السلام هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
همین قدر نگران فرونشست در اصفهان و سایر شهر های ایران هم هستید؟
۳
۱۷
پاسخ دادن
