باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - معروف الرفاعی، مشاور استانداری قدس اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به حفاری تونلها در اطراف مسجدالاقصی و در بخش قدیمی قدس به بهانه انجام عملیات باستانشناسی ادامه میدهد؛ اما هدف اصلی آن، اثبات ادعای «یهودی بودن شهر قدس» است.
الرفاعی تاکید کرد که این نگرانی وجود دارد که حفاریهای کنونی، به دلیل ترکهایی که در ساختار زمین ایجاد کردهاند، منجر به ریزش بخشهایی از مسجدالاقصی شوند.
او توضیح داد که این حفاریها ممکن است موجب تخریب برخی نمادهای فلسطینی مانند خانههای باستانی و مدارس قدیمی شوند و همچنین بر خاک زیر مسجدالاقصی تاثیر بگذارند، که ثبات پایههای آن را تهدید میکند. او گفت: «این حفاریها فاقد روششناسی علمی هستند و نقض قانون وضعیت موجود (Status Quo) به شمار میروند، که تایید میکند اهداف آنها صرفا سیاسی است.»
او اشاره کرد که پروژههای حفاری تونل اسرائیل در قدس تنها حفاریهای باستانشناسی نیستند، بلکه بخشی از یک پروژه سیاسی سازمانیافته با هدف یهودیسازی شهر و تغییر واقعیت تاریخی و جغرافیایی آن هستند.
الرفاعی افزود که این تونلها به دنبال تحمیل کنترل رژیم تروریستی اسرائیل بر مقدسات قدس هستند؛ اقدامی که نگرانیهایی را درباره آینده شهر مقدس و هویت فلسطینی آن برمیانگیزد.
او همچنین تاکید کرد که تونلها بخشی از یک پروژه سیاسی بلندمدت برای یهودیسازی شهر قدیمی و تغییر نمادهای آن هستند.
الرفاعی خاطرنشان کرد که تمرکز حفاریهای رژیم تروریستی اسرائیل بر تخریب نمادهای مذهبی، از جمله دیوارهای مسجدالاقصی و مناطق اطراف آن، در تلاشی برای تحمیل کنترل این رژیم تروریستی بر قدس و مقدسات اسلامی و مسیحی است. او بیان کرد که اسرائیل در حال تخریب نمادهای موجود و تغییر شکل سایت بهگونهای است که با ادعای اسرائیلی همخوانی داشته باشد.
وی در پایان گفت: «به جای اینکه حفاریهای باستانشناسی به روش علمی و پذیرفتهشدهای مانند حفاری از بالا به پایین برای پیگیری لایههای تاریخی انجام شوند، حفاریها بهگونهای اجرا میشوند که مکان را کاملا مطابق با هدف سیاسی مورد نظر، بازسازی کنند.»
منبع: الغد