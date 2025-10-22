فرنگی کار وزن ۸۲ کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه خود در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان مقابل حریف اوکراینی شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آغاز رقابت های ۲ وزن پایانی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان، سجاد عباس پور در وزن ۶۰ کیلوگرم در دور نخست مقابل حریف ترکیه‌ای به برتری رسید اما ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم برابر حریف اوکراینی شکست خورد. 

در وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباس پور در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر مقابل مرت ایلبارس از ترکیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد به مصاف ایلیا پانیوتی از روسیه می رود. 

در وزن ۸۲ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست مقابل روسلان عبدی یف از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

همچنین در ادامه مسابقات ۴ وزن دوم این رقابت ها، احمدرضا محسن نژاد نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم ایران که روز گذشته سه شنبه در یک چهارم نهایی با شکست مقابل حریف گرجستانی راهی گروه بازنده ها شده بود، مقابل یونات ولیز مارتین از کوبا ۵ بر ۱ به برتری دست یافت و به دیدار رده بندی راه یافت. وی برای کسب مدال برنز امشب چهارشنبه مقابل هلب ماکارانکا از بلاروس به روی تشک می رود.

به این ترتیب در جریان رقابت های ۴ وزن دوم، امشب چهارشنبه، ایمان محمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم برای کسب مدال طلا به میدان می رود و آرمین شمسی پور در ۵۵ و احمدرضا محسن نژاد در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز برای کسب مدال برنز به مصاف رقبایشان می روند.

ایران در ۴ وزن نخست این رقابت ها، توسط غلامرضا فرخی در ۸۷ و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب ۲ مدال شد.

