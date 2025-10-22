باشگاه خبرنگاران جوان - منابع ملی و اراضی جنگلی و مراتع، سرمایه‌های حیاتی و ملی هستند که نقش محوری در تعادل اکولوژیکی، حفظ تنوع زیستی، کنترل فرسایش خاک و تأمین منابع آب و علوفه برای دامداران ایفا می‌کنند. تعرض به این اراضی، که غالباً تحت عنوان پدیده شوم "زمین‌خواری" و با هدف سودجویی شخصی صورت می‌گیرد، علاوه بر از بین بردن پوشش گیاهی، موجب بروز مشکلات زیست محیطی گسترده و تضییع حقوق نسل‌های آینده خواهد شد. بر این اساس، اجرای قاطع احکام قضایی در خصوص قلع و قمع تصرفات غیرمجاز، یک ضرورت انکارناپذیر مدیریتی و قانونی است.

این عملیات در دو مرحله مجزا و با همکاری و حضور پاسگاه ویژه حفاظت منابع طبیعی و نمایندگانی از دستگاه قضایی شهرستان و بر اساس دستورات صادر شده از سوی مراجع قضایی صورت پذیرفته است هدف اصلی، آزادسازی اراضی ملی اعلام شده تحت نظارت دولت بود.

محمد زاده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فهرج در تشریح این عملیات اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی بدون مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جرم محسوب می‌شود و متخلفین موظف به قلع و قمع اعم از کشت، احداث بنا یا توسعه هرگونه ساختار غیرمجاز هستند.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فهرج ضمن تقدیر از همکاری شهروندان در گزارش دهی تخلفات، تأکید می‌نماید که پایش مستمر اراضی ملی نیازمند مشارکت فعال مردم است. تخلفاتی مانند تصرف اراضی ملی، چرای غیرمجاز دام، آتش‌سوزی عمدی یا سهل‌انگارانه، قاچاق محصولات فرعی جنگل و مرتع (مانند چوب و هیزم) مستقیماً امنیت زیستی منطقه را تهدید می‌کند. مردم شریف شهرستان‌های فهرج و نگین کویر می‌توانند هرگونه تخلف را به صورت شبانه‌روزی از طریق تماس با سامانه‌های امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش نمایند. اطلاعات گزارش‌دهندگان نزد این سازمان محرمانه باقی خواهد ماند.

منبع: منابع طبیعی