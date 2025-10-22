وزیر جهاد کشاورزی گفت: قانون هر محصولی که خرید و قیمت تضمینی برای آن مشخص شود، باید بیمه اجباری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی هرکیلو ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و اندکی با تاخیر این امر اتفاق افتاد که این امر بدلیل اختلاف نظرهای کارشناسی اعضا برای رسیدن به قیمت مشخص بود. البته این تاخیر به نفع کشاورزان شد.

به گفته وی، طبق قانون هر محصولی که خرید و قیمت تضمینی برای آن مشخص شود، باید بیمه اجباری شود. حال برای اینکه گندم های تولیدی را مراکز خرید از کشاورزان تحویل بگیرند، حتما باید مزارع بیمه شده باشند و برای آنکه مشکلی در آن مقطع پیش نیاید، پیش بینی شده که از منابع دولت بیمه انجام شود و در زمان تحویل کسر شود.

نوری قزلجه ادامه داد:در سال زراعی گذشته،بهای گندم زودتر از همیشه پرداخت شد و ۵ درصد بابت تسویه حساب های بیمه مانده بود که هم‌اکنون تمامی بهای گندم پرداخت شده است و درصد جزئی مربوط به پرداخت حق بیمه بود که امسال برای اینکه این ابهام‌پیش نیاید، قیمت گندم را از هزینه بیمه جدا کردیم. براین اساس قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ خالص گندم است که برمبنای کیفیت خریداری می شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: رقمی که قرار است به جای بیمه از سوی دولت به جای کشاورزان پرداخت شود، در بند جداگانه آوردیم تا ابهامی ایجاد نشود. به هرحال رقمی از سوی دولت تامین شده که کشت گندم آنها را بیمه می کند و در زمان تحویل کسر می کند. گفتنی است تمامی محصول راهبردی گندم تحت بیمه است تا در صورت بروز خشکسالی بتوانند کشاورزان بخشی از هزینه کشت را از این طریق دریافت کنند.

برچسب ها: خرید تضمینی گندم ، نرخ گندم
