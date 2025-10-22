باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر نیلگون پاسدار مدیر گروه دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل با تأکید بر ضرورت مراقبت‌های منظم دهان و دندان در کودکان دبستانی، گفت: معاینات دندانپزشکی دوره‌ای نه تنها برای تشخیص زودهنگام پوسیدگی‌ها اهمیت دارد، بلکه می‌تواند به شناسایی اختلالات رویشی و مشکلات اسکلتی و فکی نیز کمک کند.

او با اشاره به اهمیت «دندان‌های آسیای اول دائمی» یا همان دندان‌های شش‌سالگی، افزود: «این دندان‌ها بدون افتادن دندان‌های شیری و در انتهای قوس فکی رویش می‌یابند. متأسفانه بسیاری از والدین متوجه حضور آنها نمی‌شوند و زمانی به دندانپزشک مراجعه می‌کنند که پوسیدگی پیشرفت کرده و حتی عصب دندان را هم درگیر کرده است.»

دکتر پاسدار یکی از مؤثرترین اقدامات پیشگیرانه را شیارپوش (فیشور سیلنت) دندان‌های شش‌سالگی دانست و گفت: «با پر کردن شیار‌های سطوح این دندان‌ها پس از رویش، می‌توان از نفوذ مواد غذایی و باکتری‌ها به عمق شیار‌ها جلوگیری و احتمال پوسیدگی را تا حد زیادی کاهش داد.»

این متخصص دندانپزشکی کودکان با بیان اینکه مراقبت‌های بهداشتی از دندان‌ها در سنین دبستان باید زیر نظر مستقیم والدین انجام شود، افزود: «کودکان باید حداقل روزی دو بار با خمیردندان‌های استاندارد حاوی فلوراید و یک بار با نخ دندان، دندان‌های خود را تمیز کنند. با توجه به آنکه توانایی‌های حرکتی ظریف و کنترل عضلانی در این سن کامل نیست نقش والدین در نظارت بر نحوه مسواک‌زدن کودکان بسیار حیاتی است.»

دکتر پاسدار در ادامه با اشاره به نقش تغذیه در سلامت دهان، افزود: «مصرف میان‌وعده‌های شیرین و چسبناک به‌ویژه در مدرسه، یکی از عوامل اصلی پوسیدگی دندان‌هاست. والدین باید میان‌وعده‌های سالم‌تری مانند میوه، مغز‌ها و لقمه‌های خانگی را جایگزین تنقلات قندی کنند.»

او با تأکید بر نقش فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی، گفت: «با وجود برخی تبلیغات منفی در فضای مجازی، هنوز در متون علمی فلوراید بعنوان ماده‌ای مؤثر در استحکام مینای دندان و پیشگیری از پوسیدگی توصیه می‌گردد. برای استفاده از فواید آن هر شش ماه فلورایدتراپی موضعی برای کودکان انجام گردد.»

این دندانپزشک در پایان اظهار امیدواری کرد که با آموزش و مراقبت‌های صحیح در مدارس و خانواده‌ها، شاهد کاهش چشمگیر پوسیدگی دندان در کودکان باشیم و افزود: «سلامت دهان و دندان از دوران کودکی آغاز می‌شود و بی‌توجهی به آن می‌تواند سلامت عمومی فرد را در بزرگسالی نیز به خطر اندازد.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل