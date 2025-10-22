سخنگوی وزارت امور خارجه: کلمه اسنپ بک در برجام نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: کلمه اسنپ بک در برجام نیست و یک اصطلاحی است که تراشیده‌اند تا در صورت نقض عهد، طرف مقابل بتواند در یک پروسه‌ای ساز و کار حل و فصل اختلاف را فعال کند و به بازگرداندن قطعنامه‌ها برسد.

اسماعیل بقایی روز چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مشهد افزود: خیلی از مواردی که وندی شرمن در باره اسنپ بک مطرح کرده دروغ گفته مشکل ما این است که حرف طرف بیگانه را می‌پذیریم و آن را مبنای تخطئه نیروهای خودی قرار می‌دهیم در حالی که خباثت و بدعهدی دشمن نباید باعث شود که عملکرد خود را زیر سوال ببریم.

وی ادامه داد: در ماجرای اسنپ بک، طرف مقابل به ما اعتماد نداشت و ما نیز به آنها اعتماد نداشتیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این که بعضی‌ها اظهار کرده‌اند اسنپ بک تحمیل شد مطلقاً این گونه نیست.

بقایی افزود: طرف مقابل می‌گفت من به شما اطمینان ندارم که تعهدات را اجرا کنید و اگر ایران نقض عهد کرد چه داشته باشیم.

وی ادامه داد: ضمانت ما دارایی‌های هسته‌ای بود که دست خودمان بود طرف مقابل هم می‌گفت ما با زحمت زیاد قطعنامه‌هایی را به اجماع رسانده و صادر کرده‌ایم، بنابراین همان گونه که ایران برنامه‌ هسته‌ای خود را هر زمان بخواهد کم و زیاد می‌کند ما هم ضمانت می‌خواهیم که اگر ایران خارج شد بتوان قطعنامه‌ها را برگرداند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در برجام ما با حسن نیت تعهد خود را انجام دادیم اما با بدعهدی طرف مقابل روبرو شدیم.

بقایی افزود: متن برجام مشخص و روشن است و چیز پیچیده‌ای هم نیست که کسی بگوید ما به ایران هشدار داده بودیم.

وی ادامه داد: قطعنامه ۲۲۳۱ به باور مبتنی بر استدلال حقوقی و منطقی، خاتمه یافته است اما طرف مقابل می‌خواهد آن را حفظ کند حتی ۲ عضو دایم شورای امنیت و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز با تفسیر و روش غربی ها مخالف هستند که نشانگر اهمیت و بزرگی کشور ما و توانمندی های دیپلماتیک ماست.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در هیچ کدام از گزارش‌های آژانس بین‌المللی اتمی نیامده است که برنامه هسته‌ای ایران به سمت نظامی شدن میل پیدا کرده است.

بقایی با بیان این که رویکرد قلدرمآبانه آمریکا کل روابط بین‌الملل را دچار مشکل کرده است افزود: تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ هم رویکرد آنها را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: یکجانبه گرایی ستیزه جویانه آمریکا نه تنها صلح و امنیت بین‌المللی را در خطر قرار داده بلکه این کار مولد نوعی روش خطرناک است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امروز آمریکا با کارهای مختلف از جمله جنگ تعرفه ها به دنبال سیطره قهر و زور در روابط بین‌الملل است و همه پرده ها افتاده و از هر آنچه در ذهن دارند صحبت می کنند.

بقایی افزود:قدرت تاب آوری ایران هم اثبات شده است اما عقل و منطق اقتضا می‌کند بیش از پیش خود را تقویت کنیم.

برچسب ها: وزارت خارجه ، اسنپ بک
خبرهای مرتبط
عراقچی:
زیاده خواهی آمریکا باعث شد به میز مذاکره باز نگردیم/ همسایگان راه تنفس کشور در شرایط تحریم هستند
رییس مجلس شورای اسلامی:
نگاه سلطه‌گرانه آمریکا سابقه تاریخی دارد
آیت‌الله علم‌الهدی:
تغییر دیپلماسی معیشت مردم را بهبود بخشید
هشدار ‌صریح اطلاعات سپاه به اروپایی‌ها؛ خطای راهبردی آمریکا را با ‌مکانیزم ماشه تکرار نکنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۳۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اسنپ بک همان اسنپ فوت خودمونه .... بی خیال بابا....
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اسنپ بک اجرا شده و اینا هنوز درحال انکار هستند
۱
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۱۸:۱۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از مجلس 20دقیقه ای هم بپرسید
۱
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
معلومه همش حیله ی غربی های بی همه چیز است هم اون زمان فریبکاری کردند هم حالا
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
هست ولی چین و روسیه ایران رو نجات دادند
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
ما از اول دو برجام داشتیم: برجام وزارت خارجه ایران و برجام اصلی. در برجام وزارت خارجه همه جا سخن از لغو تحریم بود و کلمه اسنپ یک هم وجود ندارد. در برجام اصلی هم کلمه اسنپ بک هست و هم همه جا سخن از تعلیق تحریم است. حالا، آنها به برجام خودشان عمل کردند و ما به فکر برجام خودمان بودیم.
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مگه برجامو کامل نخوندین که تازه میگین نیست؟؟؟ یک عده بی سواد بیخیال پا شدن رفتن مذاکره!!!!
۰
۶
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۶:۱۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
سوال اینجاست که گیریم کلمه گاو را کسی ندیده باشد؛ یعنی شاخ گاو را هم که در بدن ما فرو رفته باید ندیده بگیریم؟!
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۲۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مکانیسم ماشه که بود؟ هنوز هم انکار؟
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بس است دیگر
اسم برجام نیاورید که حالمان به هم می‌خورد
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اردل
۱۶:۰۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
والا ما که بیخبریم نمیدونیم.. به فرانچسکو اینا زنگ بزنید تو جریانن اگه اونم جواب نداد یه دروغ سنج بیارید از جواد سوال کنید
۰
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اینها همش دست گل ظریف هست
۲
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اسنپ بک دیگه چه مسخره بازیه اسنپ داشتیم دیگه این چیه
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اصلا اسنپ نشد تپسی اونم نشد آژانس هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اسنپ بک کلکی بود در این داستان فرانچسکو اوردتش دراین برجام
۲
۳۲
پاسخ دادن
زیاده خواهی آمریکا باعث شد به میز مذاکره باز نگردیم/ همسایگان راه تنفس کشور در شرایط تحریم هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه: کلمه اسنپ بک در برجام نیست
ساخت جاده مرز ماهیرود به فراه افغانستان بعد از ۱۶ سال در دولت چهاردهم رقم خورد
سفرای ایران در کشورهای همسایه برای جذب گردشگر کمک کنند
ملت‌ها دیگر زیر بار انحصار آمریکا نمی‌روند
آخرین اخبار
ساخت جاده مرز ماهیرود به فراه افغانستان بعد از ۱۶ سال در دولت چهاردهم رقم خورد
سفرای ایران در کشورهای همسایه برای جذب گردشگر کمک کنند
ملت‌ها دیگر زیر بار انحصار آمریکا نمی‌روند
زیاده خواهی آمریکا باعث شد به میز مذاکره باز نگردیم/ همسایگان راه تنفس کشور در شرایط تحریم هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه: کلمه اسنپ بک در برجام نیست