باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی که روز چهارشنبه برای شرکت در همایش منطقه‌ای دیپلماسی استانی به مشهد سفر کرده است. در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی نژاد در گفت وگو با خبرنگاران گفت: تا زمانی که آمریکایی‌ها سیاست زیاده خواهانه و حداکثری خود را کنار نگذارند و تقاضاهای غیر معقول از ما داشته باشند ما به میز مذاکره باز نمی‌گردیم.

او افزود: مذاکراتی که قبلا با آمریکایی ها در جریان بود و همچنین مذاکرات نیویورک، به دلیل زیاده خواهی طرف آمریکایی متوقف شد و جلو نرفت.

دومین نشست دیپلماسی استانی امروز سی‌ام مهر ماه با برگزاری ۲ میزگرد تخصصی «همکاری اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان» با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسوولان اتاق‌های بازرگانی ملی و استانی، استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر امور خارجه در هتل پردیسان مشهد گشایش یافت.

معرفی توانمندی‌های استان‌های شمال شرق کشور، بررسی تامین کالاهای اساسی و نیازهای این استان‌ها از همسایگان، بررسی توسعه راهکارهای تجاری و اقتصادی در شرایط کنونی، بررسی ظرفیت کشورهای همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان از جمله اهداف برگزاری این نشست ۲ روزه است.

وزیر امور خارجه گفت: ظرفیت های گسترده ای را در دیپلماسی استانی می بینم که می تواند برکاتی برای کل کشور به همراه داشته باشد.

عراقچی افزود: اولویت وزارت امور خارجه در منطقه،، همسایگان هستند و بعد از آن نیز همسایگان با فاصله بیشتر در اطراف کشور در این اولویت دیپلماسی قرار دارند.

وی گفت: بسیاری از مسایل دوجانبه در مناطق مرزی در استانها قابل بررسی و رفع است.

عراقچی افزود: از مرزهایی که از آنها کالا و مسافر تردد دارد تروریست و قاچاقچی عبور نمی کند و به قول معروف اگر مسوولان محلی در استان های مرزی به تفاهمات مرزی دست پیدا کنند ، مرزها به مرزهای صلح تبدیل می شود.

وی بیان داشت: پس از نشست دپیلماسی استانی در شیراز، رهبر معظم انقلاب در نشستی گفتند دیپلماسی استانی پیگیری شود و رییس جمهور نیز از دیپلماسی استانی حمایت می کند.

وزیر امور خارجه گفت: البته در موضوع دیپلماسی استانی بحث تفویض سیاست خارجی به استانها مطرح نیست بلکه بحث تفویض اجرای سیاستهای خارجی به استانها مطرح است.



او همچنین به ظرفیت زعفران در حوزه صادرات و معرفی این محصول اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۰۱ در فنلاند سفیر بودم، یکی از بیماری های رایج در فنلاند و دیگر کشورهای آن منطقه افسردگی است، در یک همایش گردشگری از طرف سفارت در فنلاند به ارایه شربت زعفران پرداختیم و برای معرفی نوشتیم "شربت زعفران ،ضد افسردگی" که در کمال تعجب با صف طولانی فنلاندی ها برای این شربت روبه رو شدیم.

وزیر امور خارجه گفت: معرفی ظرفیت های ایران به جهان باید در دستور کار قرار گیرد و از این میان استان ها کالاهای تولیدی خاص خودشان را تبلیغ و برای آنها پیوست رسانه ای و اقتصادی در کشورهای هدف تهیه کنند.

عراقچی افزود: استانداران اگر در راستای دیپلماسی استانی یک معاون بین الملل داشته باشند بسیار شایسته و کارگشاست؛ اگر مسوول دفتر وزارت خارجه در استان ها در حد معاون دیپلماسی استاندار منصوب شود مفید خواهد بود.