روزشماری اسارت بانوی ایرانی در مهد آزادی بیان + فیلم

۲۳۰ روز از اسارت مهدیه اسفندیاری در زندان فرانسه می‌گذرد و کاربران فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۷ ماه از اسارت مهدیه اسفندیاری، استاد دانشگاه لیون فرانسه در زندان این کشور می‌گذرد. پویش مجازی دختر ایران را آزاد کنید همچنان ادامه دارد.

