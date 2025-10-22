باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در جمع ائمه جماعات و جمعه استان فارس اظهار کرد: مسجد به عنوان خانه خدا، مردم را به سوی زندگی الهی و دینی سوق دهد و علما و روحانیون باید به عنوان کسانی که دین را می‌دانند و با تمام وجود درک کرده‌اند، جلودار این حرکت باشند.

او ادامه داد: خداوند در آیه ۲۹ سره اعراف به اقامه عدالت دستور داده است و یکی از مأموریت‌های قرارگاه مسجد نیز در همین مسیر است.

نماینده ولی فقیه در فارس بیان کرد: اقامه عدل از آرمان‌های مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی و دغدغه شهدای انقلاب اسلامی است و خون‌های بسیاری در این مسیر ایثار شده است.

او با بیان اینکه ساحت انقلاب اسلامی بر حق استوار است، ادامه داد: مسائل نظام با توجه به ساحت حق باید حل شود؛ چراکه این نظام، اسلامی و الهی است و باید با روش الهی و اسلامی پیش برود.

حسینعلی امیری استاندار فارس هم اظهار کرد: مسجد کماکان کارکردهای خود را دارد؛ بویژه باید در زمینه‌های تربیتی و نفوذ ائمه جماعات در خانه‌ها و جامعه اطراف مسجد، برنامه ریزی کرد.

او ادامه داد: مسجد به عنوان محور توسعه محله محور مورد توجه رئیس جمهور و دولت چهاردهم قرار دارد و ما نیز در استان فارس در حال برنامه ریزی هستیم تا مساجد به عنوان کانون های توسعه، با بخش‌های نظام اجرایی، ارتباط ساختاری پیدا کنند.

نماینده عالی دولت در فارس گفت: تفاوت معبد در ادیان مختلف با مسجد مسلمانان در کارکرد آن است؛ آنها از این اماکن تنها به عنوان محل عبادت استفاده می‌کنند اما در اسلام، پیوند بین دین و دنیا از طریق مسجد انجام می‌شود که یکی از ابتکارات پیامبر مکرم (ص) است.

امیری با اشاره به کارایی مساجد در اسلام، افزود: مسجد محل فعالیت های اجتماعی است و بعضی از اموراتی که به ظاهر مادی و دنیوی هستند، هنگامی که در مسجد پیگیری شود، واقع اخروی و معنوی هستند.

او یادآور شد: نخستین اقدام پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت به مدینه تاسیس مسجد بود و در مسجد نیز اول به موضوعات دنیایی مسلمانان پرداختند و به این امور سر و سامان دادند.

استاندار فارس بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) محل ساماندهی جامعه را مسجد قرار دادند و در این مکان مقدس به امورات اجتماعی مردم و تصمیم گیری برای غزوات و جنگ‌ها می‌پرداختند.

امیری اظهار کرد: این کارکردهای مسجد نشان می‌دهد که انسان می‌تواند در مکتب اسلام به درجاتی نائل شود که دین و دنیای خود را با هم ببیند و به درجاتی برسد که به موضوعاتی که به ظاهر امور دنیوی و مادی هستند، شکل دینی اخروی بدهد.

او ادامه داد: امام خمینی (ره) نیز حسینیه را به عنوان محل پرداختن به امورات اجتماعی قرار دادند و رهبر معظم انقلاب نیز حسینیه را محل دفتر و دیدار با ملت قرار دادند تا این پیام را منتقل کنند که انقلاب اسلامی بر همان بستر نخست، استوار است.

نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به اهمیت اذان و ارتباط آن مساجد، گفت: اذان به یگانگی خداوند و توحید ختم می شود و توحید از مولفه هایی است که انسان را به شدت قوی می کند؛ چنانکه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر اساس همین مولفه و اعتماد به خداوند متعال، توانستند در برابر دنیا ایستادگی کنند.

امیری یادآور شد: اذان از الله اکبر شروع می شود و به توحید ختم می شود و به اسلام قوت و قدرت می‌بخشد.

وی ادامه داد: نقش مساجد در اسلام بسیار متمایز از معبد در دیگر ادیان است؛ چنانکه مسجد النبی محل قضاوت و داوری و حل و فصل اختلافات و مشکلات اجتماعی بود و پیامبر اکرم (ص) هیات‌های خارجی را در این محل می پذیرفتند.

استاندار فارس گفت: با توجه به پیچیدگی زندگی امروز، ما نمی‌توانیم همانند صدر اسلام، تمام این کارکردها را برای مسجد قائل باشیم، اما مهم این است که این فرهنگ سامان پیدا کند.

امیری با اشاره به کارکرد تعلیم و تربیتی مساجد در زمان پیامبر اکرم (ص)، افزود: اگر چه امروز نمی‌توانیم این کارکرد را همانند صدر اسلام در مساجد اجرا کنیم اما می توان بخش های قابل توجهی از این فرهنگ را در ساختارهای اجتماعی جدید نیز ایجاد کنیم.

او تاکید کرد: امروز هم کارکردهای فوق العاده ای برای مساجد وجود دارد که باید تقویت و احیا شود.

استاندار فارس با اشاره به کارکرد امامان جماعت و مساجد گفت: هیچگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب نخواسته‌اند که جامعه را در نظام جمهوری اسلامی با روش‌های غیر دینی و غیر شرعی اداره کنیم.

امیری افزود: دوام و قوام نظام جمهوری اسلامی بر احکام شرعی و دینی استوار است و جامعه باید بر اساس موازین دینی و اموزه‌های اسلامی اداره شود.

او با اشاره به مصداق هایی از نفوذ کلام روحانیت در میان خانواده‌ها، بر ضرورت نفوذ روحانیت و مساجد در خانه‌های مردم تاکید کرد.

نماینده عالی دولت در فارس گفت: فرماندهان دفاع مقدس، همه تقویت شده مساجد بودند که توانستند در جنگ هشت ساله در برابر رژیم بعث با مدرن ترین تسلیحات نظامی به پیروزی برسد.

امیری ادامه داد: کمیته‌های انقلاب اسلامی در روزهای مبارزه علیه رژیم پهلوی، سپاه پاسداران و جهاد سازندگی همگی تربیت شده مساجد بودند.

این مراسم، همایش ائمه جمعه و جماعات مساجد مجری طرح ملی «محراب» در استان فارس بود که در قالب همایش «مسجد برقرار» به میزبانی مسجد شهدای شیراز برگزار شد.

تبیین برش استانی طرح «محراب»، ارائه راهکارهای توانمندسازی ارکان مساجد طرح تا پایان سال جاری و نحوه حمایت از قرارگاه‌های شهرستانی مساجد از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان شده است.

در پایان این آیین از ۲ کتاب «گفتمان فرهنگ» و «مسجد طراز» رونمایی شد.