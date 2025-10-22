تلاش برای احیای نقش اجتماعی ۱۰ هزار مسجد

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در همایش ائمه جمعه و جماعات مساجد مجری طرح ملی محراب در فارس با اشاره به نقش پررنگ مسجد در تولید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: متاسفانه از دهه ۷۰ به بعد، به‌تدریج از مساجد فاصله گرفتیم.

او ادامه داد: نگاه سکولار به مساجد، حتی خطرناک‌تر از «مسجد ضرار» (مسجدی که منافقان با هدف ایجاد تفرقه میان مومنان و ترویج کفر ساختند) است، چرا که اگرچه جامعه اسلامی در برابر مسجد ضرار ایستادگی می‌کند، اما در برابر نفوذ تدریجی سکولاریسم به مساجد، هیچ مقاومتی شکل نمی‌گیرد.

رئیس قرارگاه ملی مسجد اذعان کرد: در نتیجه این نگاه، مسجد به‌جای اینکه پایگاه امت‌سازی باشد، به یک نمازخانه و محلی برای انجام مناسک محدود تبدیل می‌شود.

حاج‌علی‌اکبری گفت: مسجد نماد هویت و تمدن اسلامی است و باید در شهر اسلامی، به خوبی جلوه‌گر شود.

او افزود: این در حالی است که امروز در برخی شهر‌های جدید، نه تنها هویت اسلامی مشهود نیست، بلکه در کنار ساخت‌وساز‌ها فقط یک نمازخانه ساخته شده که نقش و نشانی از هویت اسلامی ندارد. ترکیب جمعیتی مساجد باید به سمت جوانان متمایل شود؛ هرچند امروز به لطف خدا، برخی مساجد با جوانان تعامل دارند، اما بسیاری از مساجد ما تبدیل به خانه سالمندان شده‌اند.

امام جمعه موقت تهران کرد: تهاجم فرهنگی و غفلت متولیان باعث کم‌رنگ شدن نقش مساجد شده و بازگشت به مسجد به عنوان امروی مورد تفاهم نخبگان کشور، ارزش و اهمیت بالایی دارد.

حاج‌علی اکبری ادامه داد: در تعاریف اسلامی، جامعه تراز از مسجد تراز، امام تراز و مؤمن تراز تشکیل می‌شود و مسجد می‌تواند محل تولید نظریه «امام و امت» در عینیت اسلامی باشد.

او ادامه داد: کارکرد اصلی مسجد، امت‌سازی است، اما ما امروز این نقش را تقلیل داده‌ایم.

حاج علی اکبری با اشاره به نقش مهم امام جماعت مساجد، گفت: تحول پیش رو در مساجد، از امام جماعت آغاز می‌شود؛ این نگاه، می‌تواند مساجد ما را دگرگون کند؛ پس نباید منتظر بمانیم که دیگران برای مساجد کاری کنند.

رئیس قرارگاه ملی مسجد اظهار کرد: اگر امامان جماعات برای احیای نقش مساجد، تصمیم بگیرند، دیگران نیز همکاری خواهند کرد.

او عنوان کرد: باید برای عمران ظاهری و باطنی مساجد، و فعالیت‌های فرهنگی آن، برنامه‌ریزی کرد چرا که بدون برنامه، شکست حتمی است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به اجرای طرح «محراب»، گفت: قرار است در سال جاری، ۲ هزار مسجد ظرفیت فعالیت محلی و امداد اجتماعی را در خود فعال یا تقویت کنند.

او توضیح داد: پیش بینی شده، در پایان این طرح، تعداد این مساجد فعال، به ۱۰ هزار مسجد برسد.

امام جمعه موقت تهران گفت: هدف از عملیات محراب، خدمت و جذب محبت در ازای خدمت است و برای تحقق این هدف، باید در پیرامون مسجد باید به نخبگان، توانمندان و کسانی که می‌توانند کمک کنند، توجه شود.

حاج‌علی‌اکبری اظهار کرد: جنگ اخیر، موجب شتاب گیری اجرای این طرح شد، چرا که همگان به نقش مساجد واقف شدند و نیرو‌های مسجدی نقش‌آفرینی خود را به نمایش گذاشتند.