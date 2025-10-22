باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ژاکو سیلیِرز، نماینده ویژه برنامه توسعه سازمان ملل در سرزمینهای فلسطینی، در مصاحبهای با شبکه الجزیره، تصویری تاریک از وضعیت غزه پس از اجرای توافق آتشبس توصیف و تأکید کرد که آنچه در بازدید اخیر خود شاهد بوده، نشاندهنده سطح بیسابقهای از ویرانی و رنج انسانی است.
او این باریکه را «ویرانترین مکان روی زمین» توصیف و خاطرنشان کرد که صحنههای آوار پراکنده در همه جا، وسعت فاجعهای را که بر غیرنظامیان وارد شده است، نشان میدهد.
این مقام سازمان ملل خاطرنشان کرد که میزان آوار در غزه معادل حجم ۱۳ هرم جیزه است و وزن آن حدود ۵۵ میلیون تن تخمین زده میشود.
در پنج ماه اول جنگ، رژیم اسرائیل بیش از ۲۵ هزار تن مواد منفجره بر روی غزه ریخت که طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، معادل دو بمب هستهای است. در همین حال، این رژیم در سال گذشته حملات هوایی و زمینی چند جبههای خود را تشدید کرد.
طبق ارزیابی سازمان ملل، زیرساختهای غزه در وضعیت فروپاشی قرار دارد. سیستمهای آب و فاضلاب این باریکه از کار افتاده و فاضلاب به خیابانها بازگشته است. زمینهای زراعی آن با بولدوزر صاف شده و کشاورزی را غیرممکن ساخته است.
پیش از این سازمان ملل تخمین زده بود که بازسازی غزه به سرمایه ۷۰ میلیارد دلاری نیاز دارد.
منبع: قدس نیوز