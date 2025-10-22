مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه وارد اراضی اشغالی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی کابینه اسرائیل با اعلام سومین سفر یک مقام ارشد واشنگتن در این هفته، گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه وارد اراضی اشغالی خواهد شد.

شوش بدروسیان در حالی که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در حال حاضر در اراضی اشغالی هستند و طرح پایان دادن به جنگ غزه را پیش می برند، به خبرنگاران گفت که روبیو روز جمعه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار خواهد کرد.

او گفت: «این سومین سفر وزیر امور خارجه به اسرائیل از اواسط سپتامبر است که بیش از پیش نشان دهنده روابط نزدیک اسرائیل و ایالات متحده در این برهه تاریخی است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: مارکو روبیو ، اراضی اشغالی
