باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - محمد مصطفوی، معاون پیشگیری، تشخیص و توانبخشی آموزش و پرورش استثنایی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تعداد دانشآموزان با نیازهای ویژه گفت: در مجموع ۱۰ هزار و ۸۷۹ دانشآموز با نیازهای ویژه داریم که از این تعداد ۸ هزار و ۴۴۰ نفر کمتوان ذهنی، ۲۶۰ نفر کمبینا شدید و نابینا، ۴۰۶ نفر کمشنوا و ناشنوا، ۸۵۹ نفر دارای ناتوانی جسمی و حرکتی شدید و ۹۱۴ نفر مبتلا به اختلال طیف اوتیسم هستند.
وی درباره اقدامات انجامشده برای دانشآموزان مبتلا به اختلال یادگیری افزود: برگزاری دورههای آموزشی با رویکرد جدید اختلال یادگیری برای تمامی کارکنان مراکز جامع سراسر کشور، راهاندازی سامانه الکترونیکی ارجاع، پذیرش و ارائه خدمات درمانی در بستر سامانه سیرت ۲ در پروتکل جدید جهت مداخلات درمانی و کاهش استرس دانشآموزان دارای اختلال یادگیری انجام شده است. همچنین ثبت درخواست و پذیرش از طریق سامانه سیدا توسط معلم مربوطه انجام و پس از تأیید، به سامانه سیرت ۲ ارسال میشود تا بررسی و پذیرش صورت گیرد.