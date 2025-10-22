در اقتصاد مدرن، بانک‌ها نقش محوری در خلق پول، تأمین اعتبار و انتقال منابع بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران دارند؛ اما همین جایگاه آن‌ها را به نهادهایی بسیار حساس و آسیب‌پذیر تبدیل می‌کند. هنگامی که بانک‌ها دچار ورشکستگی، کمبود سرمایه، یا رفتار پرریسک مالی شوند اثر آن محدود به سهام‌دارانشان نیست، بلکه به کل نظام اقتصادی سرایت می‌کند. از این‌رو دولت‌ها و نهادهای ناظر موظف‌اند در شرایط خاص، بانک‌هایی را که تهدیدی برای سلامت سیستم مالی هستند، یا اصلاح و ادغام کنند، یا در نهایت منحل سازند تا از بحران بزرگ‌تر جلوگیری شود. این موضوع هم در ایران و هم در سایر کشورها تجربه شده است.

یکی از کشورهایی که دست به انحلال بانک‌های ناسالم به صورت گسترده زد روسیه است. در روسیه موضوع انحلال بانک‌ها از اوایل دهه‌ی ۲۰۱۰ میلادی به یک ضرورت اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. در آن زمان نظام بانکی روسیه بیش از ۹۰۰ بانک ثبت‌شده داشت، اما واقعیت آن بود که بخش بزرگی از آن‌ها ساختار مالی ضعیف، شفافیت پایین و وابستگی شدید به نهادهای سیاسی یا تجاری غیرمولد داشتند. بسیاری از این بانک‌ها از منابع سپرده‌ای برای فعالیت‌های پرریسک، فرار مالیاتی یا حتی پول‌شویی استفاده می‌کردند.