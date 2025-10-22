باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایواساوا، رئیس دیوان بینالمللی دادگستری (دادگاه لاهه) در جدیدترین نظر مشورتی خود، دقایقی پیش اعلام کرد که (رژیم) اسرائیل نمیتواند از گرسنگی دادن به مردم غزه به عنوان یک روش جنگی استفاده کند.
ایواساوا تاکید کرد: «دیوان، تعهد اسرائیل مبنی بر عدم استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی را یادآوری میکند.»
این دیوان همچنین اعلام کرد که رژیم اسرائیل باید تلاشهای امدادرسانی سازمان ملل در غزه، از جمله کمکهای سازمان آنروا را تسهیل کند و باید «نیازهای اساسی» جمعیت غزه را تضمین کند.
یوجی ایواساوا، رئیس این دیوان گفت: «اسرائیل به عنوان یک اشغالگر، موظف است نیازهای اساسی جمعیت محلی، از جمله لوازم ضروری برای بقای آنها را تضمین کند.» به گفته او، «اسرائیل با توجه به اینکه حق حاکمیت بر مناطق اشغالی را ندارد، حق تعیین تکلیف برای نهادهای بشردوستانه سازمان ملل را نیز ندارد؛ بنابراین رای فعالیت نهادهای بشردوستانه نباید به خاطر شرایط جنگی فعالیتشان متوقف شود.»
در ماه ژانویه، رژیم اسرائیل عملاً فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (آنروا)، تأمینکننده اصلی کمکها به مردم غزه را در این منطقه ممنوع کرد. اکنون دادگاه میگوید که «هیچ مدرکی» مبنی بر نقض اصل بیطرفی از سوی آنروا یا اعمال تبعیض در توزیع کمکها وجود ندارد. دیوان بینالمللی دادگستری همچنین افزود که (رژیم) اسرائیل ادعاهای مربوط به عضویت بسیاری از کارکنان آنروا در حماس را ثابت نکرده است.
دیوان دادگستری بینالمللی نهاد اصلی قضایی سازمان ملل است. این دادگاه از ۱۵ قاضی تشکیل شده که آنها را مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب میکنند. مقر دادگاه کاخ صلح در لاهه هلند است.
نظر مشورتی امروز درباره این بود که وظیفه رژیم اسرائیل در قبال نهادهای امدادرسان سازمان ملل مثل آنروا و همچنین در زمینه امدادرسانی به فلسطینیها چیست.
شایان ذکر است که نظرات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری وزن حقوقی و سیاسی دارند، اما الزامآور نیستند و دادگاه هیچ قدرت اجرایی ندارد.
منبع: الجزیره