باشگاه خبرنگاران جوان - کاربران خارجی می‌گویند که دستگیری و بازداشت مهدیه اسفندیاری،‌ دانشجوی ایرانی، که به جرم حمایت از فلسطین، بدون برگزاری هیچ دادگاهی در زندان‌های فرانسه است، ادعای غرب در مورد آزادی بیان را زیر سوال برده است.

کنشگران غیرایرانی امروز (چهارشنبه) در ۲۳۵امین روز بازداشت مهدیه اسفندیاری، آزادی بیان در غرب را تنها یک شعار زیبا توصیف کرده و تاکید کردند که «آزادی غرب شعاری فریبنده بیش نیست.» کاربران خارجی می گویند که مقامات فرانسوی برای خوش خدمتی به اسرائیل، مهدیه اسفندیاری را بدون اثبات هیچ گونه جرمی زندانی کرده اند.

پیش از این نیز کشورهای غربی افرادی از جمله مرضیه هاشمی، خبرنگار پرس‌تی‌وی را به‌دلیل مواضع سیاسی یا حمایت از فلسطین بازداشت کرده اند. این موارد در سال‌های گذشته واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و محافل سیاسی برانگیخت و بحث‌هایی درباره مرزهای آزادی بیان و سیاست در غرب را دوباره مطرح کرد.

زهرا اسفندیاری خواهر مهدیه درباره شرایط سخت دوران بازداشت مهدیه گفت که «شرایط خواهرم در زندان نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. شرایط جسمی خوبی ندارد و کیفیت غذای زندان خوب نیست و به همین خاطر هفته‌ای یک بار غذا درخواست و بقیه موارد با نان و پنیر و ... سر می‌کند.»

در ادامه واکنش تعدادی از کاربران غیرایرانی به این موضوع آمده است:

آزادی بیان، به سبک غربی

باید اربابانشان را راضی نگه دارند مرد بیچاره

مگه فرانسه (توسط اسرائیل) اشغال شده؟

ماکرون چقدر احمق و نوکر #صهیونیست‌های نازی شده است که با شیطان یاهو (نتانیاهو) دست می‌دهد 🔥 🧌

دارم فکر می‌کنم که فرانسه چند نفر دیگر را به دلیل پست‌های (مجازی) ضد کشوری دیگر زندانی کرده است؟

آن دانشجوی ایرانی یک دختر بی‌گناه است. او کاری جز انتقاد از اسرائیل، همانطور که میلیاردها نفر انجام می‌دهند، انجام نداده است. فرانسه او را به عنوان گروگان ربوده است تا به ایران فشار بیاورد تا زوج فرانسوی را که در زندان‌های ایران هستند و بی‌گناه نیستند، آزاد کند. آنها به جرم جاسوسی مجرم هستند. شرم بر فرانسه.

تمام اروپا در حال سرکوب آزادی بیان است.

فرانسه دیگر آزادی بیان ندارد.

البته، من از فلسطین حمایت نمی‌کنم و اسرائیل را هم دوست ندارم، اما، دموکراسی که اروپا از آن صحبت می‌کند کجاست؟ انسانی به دلیل عقیده‌اش دستگیر شد؟ آیا این دموکراسی است؟

تمام دولت‌های اروپایی توسط صهیونیست‌ها کنترل می‌شوند

یعنی کسی که به ظلم و نسل‌کشی اعتراض می‌کند، زندانی می‌شود در حالی که کسانی که واقعاً مرتکب آن می‌شوند، محافظت می‌شوند؟ وای. داریم تو چه دنیایی زندگی می‌کنیم

فرانسه 🇫🇷 مانند یک منطقه جنگی شده. 😳 چون مردمش از دولت خودشان خسته و کلافه هستند.

کشورهای اشغال شده (کنترل شده) توسط صهیونیست ها از استفاده از قدرت نرم به قدرت سخت روی آورده اند. حالا مردم صرفاً به خاطر صحبت کردن علیه آنها زندانی می‌شوند.

شرم بر آنها .....زندانی کردن به خاطر گفتن حرف حق

آیا رهبری غرب کاملاً شیطانی شده ؟ به نظر می‌رسد هم امانوئل مکرون و هم کی‌یر استارمر (تحت تسلط شیطان هستند)