صالحی امیری گفت: سفرای ما در کشورهای دوست و همسایه برای جذب گردشگر به ایران می‌توانند کمک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید رضا صالحی امیری روز چهارشنبه در نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد گفت: گردشگران در پنج حوزه مهم آسیای‌میانه و قفقاز، ترکیه، پاکستان، در حوزه خلیج فارس، از عراق تا عربستان علاقه‌مند به حضور در ایران هستند.

وی بیان کرد: از چین، هند و روسیه که مجموعه هدف ما در شرایط فعلی هستند، انتظار داریم در مسیر جذب گردشگر ما را کمک کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه گفت: مجلس در برنامه هفتم به پنج مشوق گردشگری مجوز داد و آیین نامه این مشوق ها تنظیم شده است.
صالحی‌امیری افزود: چنین مشوق‌هایی بی‌سابقه هستند و می‌توانند منجر به تحول در گردشگری شوند.

وی بیان کرد: ابتدای امسال همه سرمایه‌گذاران در همه جای ایران می‌توانند مجتمع‌های ترکیبی بسازند، می‌توانند در مجتمع مسکونی و طبقات فوقانی هتل‌سازی کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: واردات ۲۰۰ قلم کالای اساسی مورد نیاز هتل‌ها با عوارض و گمرک صفر خواهد بود.

به گزارش ایرنا، دومین نشست دیپلماسی استانی امروز -سی‌ام مهر ماه - با برگزاری ۲ میزگرد تخصصی «همکاری اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان» با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسوولان اتاق‌های بازرگانی ملی و استانی، استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر امور خارجه در هتل پردیسان مشهد گشایش یافت.

معرفی توانمندی‌های استان‌های شمال شرق کشور، بررسی تامین کالاهای اساسی و نیازهای این استان‌ها از همسایگان، همچنین بررسی توسعه راهکارهای تجاری و اقتصادی در شرایط کنونی به ویژه ظرفیت کشورهای همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان از جمله اهداف برگزاری این نشست ۲ روزه است.

