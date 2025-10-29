کاریکاتور روز / از کودتای سیاسی تا تحریم اقتصادی ؛ کارنامه استعماری بریتانیا در ایران (بخش دوم)

روابط ایران و انگلستان، در طول تاریخ، با فصل‌های سیاهی از مداخلات استعماری این کشور، همراه بوده است و ردپای سیاه استعمار بریتانیا را می‌توان در تمامی نقاط عطف تاریخ معاصر ایران، جست‌و‌جو کرد. کارنامه استعماری بریتانیا، در ایران، با دو اقدام تراژیک ممزوج شده است؛ اشغال سرزمینی در دوران جنگ جهانی، که به طور مستقیم، به ایجاد قحطی‌های گسترده و مرگ هزاران ایرانی، انجامید و غارت برنامه ریزی شده ثروت نفت کشور، که تأثیراتی ماندگار، بر اقتصاد ایران، برجای گذاشت. در بخش دوم، گزارش تصویری و تحلیلی، «کاریکاتور روز»، قلم‌های کاریکاتوریست‌ها از نقشه‌های شوم استعمار بریتانیا در جهان، تا جنایات تاریخی علیه مردم ایران را، به تصویر کشیده‌اند. در این مجموعه، به طور مختصر، به ده دلیل کلیدی، دشمنی تاریخی انگلیس با کشور مان، می‌پردازیم.۱- قرارداد‌های استعماری یکجانیه منابع کشور در دوران پهلوی اول و دوم ۲- اشغال نظامی ایران در جنگ‌های جهانی و ایجاد قحطی‌های عامدانه در کشور و غارت نفت ایران ۳- کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آوردن رضاخان ۴- نقشی مداخله گر و تخریبی انگلیس در ملی شدن صنعت نفت ایران و غارت سیستماتیک منابع ملی ۵- حمایت از رژیم صدام در جنگ تحمیلی و ارسال تسلیحات نظامی به عراق ۶- طرح و اجرای نا عادلانه تحریم‌های اقتصادی بی رحمانه یکجانبه علیه مردم ایران ۷- پناه دادن به عناصر ضدانقلاب ۸- نقض مکرر حاکمیت ملی ایران در خلیج فارس ۹- شبکه‌سازی علیه منافع ملی ایران در منطقه و غارت و مصادره اموال ایران در انگلستان ۱۰- تبلیغات نظام‌مند رسانه‌ای با رسانه‌های متعدد فارسی زبان ضدایرانی در انگلیس. این موارد، گویای رویکرد خصمانه مستمر این امپراتوری پوشالی، در قبال منافع ملی ایران است. در ژرفای تاریخ پرپیچ‌وخم روابط ایران و انگلیس، رازی نهفته است که کمتر بدان پرداخته شده و آن نکته ترس استراتژیک انگلستان، از شکوه و عظمت تاریخ و تمدن ایران است. این هراس ریشه‌دار، که در ذهن سیاستمداران بریتانیایی، از دیر باز، خانه کرده، همان محرک پنهان سیاست‌های خصمانه آنان در این طول این سال‌ها بوده است و همواره و تا به امروز نیز در پی ایجاد مانع، در مسیر شکوفایی ایران، بوده است.