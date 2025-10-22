باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اردن تصویب اولیه دو پیش‌نویس قانون توسط اسرائیل برای الحاق کرانه باختری اشغالی و مشروعیت بخشیدن به حاکمیت بر یک شهرک غیرقانونی را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» است که راه حل دو دولتی و «حق مسلم مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود» را تضعیف می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «فؤاد المجالی، سخنگوی رسمی این وزارتخانه رد مطلق و محکومیت شدید هرگونه تلاش اسرائیل برای تحمیل حاکمیت بر کرانه باختری اشغالی توسط پادشاهی را تأیید کرد.»

در ادامه آمده است: «المجالی نسبت به ادامه سیاست‌های یکجانبه و نامشروع اسرائیل که ناقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل است، هشدار داد و تأکید کرد که تمام اقدامات اسرائیل در کرانه باختری اشغالی و نقض اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس اشغالی نامشروع و غیرقانونی است.»

این سخنگو از جامعه بین‌المللی خواست تا «اسرائیل را مجبور به توقف تشدید خطرناک تنش‌ها و اقدامات غیرقانونی خود در کرانه باختری اشغالی» کند.

منبع: الجزیره