اردن تصویب اولیه دو پیش‌نویس قانون توسط اسرائیل برای الحاق کرانه باختری اشغالی و مشروعیت بخشیدن به حاکمیت بر یک شهرک غیرقانونی را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اردن تصویب اولیه دو پیش‌نویس قانون توسط اسرائیل برای الحاق کرانه باختری اشغالی و مشروعیت بخشیدن به حاکمیت بر یک شهرک غیرقانونی را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» است که راه حل دو دولتی و «حق مسلم مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود» را تضعیف می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «فؤاد المجالی، سخنگوی رسمی این وزارتخانه رد مطلق و محکومیت شدید هرگونه تلاش اسرائیل برای تحمیل حاکمیت بر کرانه باختری اشغالی توسط پادشاهی را تأیید کرد.»

در ادامه آمده است: «المجالی نسبت به ادامه سیاست‌های یکجانبه و نامشروع اسرائیل که ناقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل است، هشدار داد و تأکید کرد که تمام اقدامات اسرائیل در کرانه باختری اشغالی و نقض اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس اشغالی نامشروع و غیرقانونی است.»

این سخنگو از جامعه بین‌المللی خواست تا «اسرائیل را مجبور به توقف تشدید خطرناک تنش‌ها و اقدامات غیرقانونی خود در کرانه باختری اشغالی» کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کرانه باختری ، اردن
خبرهای مرتبط
کمیته‌های مقاومت فلسطین: مصوبه الحاق کرانه باختری، فصلی از نسل‌کشی است
ثبت بیش از ۵۸۰۰ مورد یورش شهرک‌نشینان در کرانه باختری
حماس: تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری باطل و غیرقانونی است
امیر قطر: اسرائیل با نسل کشی در غزه تمامی قوانین بین‌المللی را نقض کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
تفاهم‌نامه سوئد و اوکراین برای خرید ۱۵۰ جنگنده
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا محدودیت استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد را لغو کرده است
دیدار فرستاده‌های آمریکا با مشاور امنیت ملی امارات
تحقیقات در مورد تهدید به مرگ سارکوزی در زندان
دولت ترامپ محدودیت صادرات نرم‌افزار و فناوری به چین را بررسی می‌کند
کمیته‌های مقاومت فلسطین: مصوبه الحاق کرانه باختری، فصلی از نسل‌کشی است
کمیته سنای آمریکا سه لایحه ضد روسی را تصویب کرد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
پایان نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند+ فیلم
اردن تصویب اولیه الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را محکوم کرد
حماس: تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری باطل و غیرقانونی است
دادگاه لاهه: اسرائیل حق ندارد از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی استفاده کند
تفاهم‌نامه سوئد و اوکراین برای خرید ۱۵۰ جنگنده
ثبت بیش از ۵۸۰۰ مورد یورش شهرک‌نشینان در کرانه باختری
مقام سازمان ملل: میزان آوار در غزه معادل حجم ۱۳ هرم جیزه است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
گردان‌های قدس: به آتش‌بس پایبند و مراقب اقدامات اشغالگران هستیم
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
اکثریت آمریکایی‌ها: فلسطین باید به رسمیت شناخته شود
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
مسجدالاقصی در خطر پس از حفاری‌های اسرائیل
پرواز محرمانه فرستاده ترامپ و کوشنر از اسرائیل به عربستان
سقوط مکرون در اروپا: از موتور محرک تا شخصیت کسل‌کننده
تشییع پیکر ده‌ها فلسطینی غیرقابل شناسایی در غزه
جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ سازش با دموکرات‌ها را رد کردند