استاندار خراسان جنوبی گفت: ساخت جاده مرز ماهیرود ایران به شهر فراه افغانستان به طول ۱۱۷ کیلومتر که ۱۶ سال معطل مانده بود، با همکاری و تعامل دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدرضا هاشمی روز چهارشنبه در آیین افتتاحیه دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی در مشهد گفت: در نیمه نخست سال گذشته، حجم صادرات ایران به کشور افغانستان یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار بود که ۳۸ درصد آن از مرز ماهیرود در سربیشه انجام شد.

وی طرح راه آهن چابهار-زاهدان-بیرجند-یونسی-گناباد را ابرطرح شرق کشور دانست و اضافه کرد: این طرح در واقع پایه امنیت این منطقه به شمار می آید که اجرای آن در دولت شهید رئیسی آغاز شد و در دولت چهاردهم ۱۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به آن تخصیص یافت.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: طول کل این مسیر ریلی ۹۷۰ کیلومتر است که در استان خراسان رضوی ۴۸۶ کیلومتر با ۱۴ قطعه بوده و تاکنون ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

هاشمی ادامه داد: در کشور ۱۶ استان مرزی وجود دارد و خراسان جنوبی آمادگی دارد در صورت تفویض اختیارات، معین بقیه استان‌ها برای برقراری روابط خارجی با کشورهای همسایه و منطقه شود.

وی گفت: طولانی‌ترین مرز ایران و افغانستان در خراسان جنوبی است و برای ساکنین شعاع ۵۰ کیلومتر از مرز در قالب ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار کارت بازرگانی جهت تجارت و کوله‌بری صادر شده است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در ۲ روز گذشته، نمایشگاه ایران و افغانستان در این استان با حضور ۱۵۰ تاجر افغانستانی برگزار شد که در حوزه های معدن، کشاورزی، گردشکری سلامت و دانش بنیان تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسید.

هاشمی اضافه کرد: از ۷۵ نوع ماده معدنی کشور، ۵۱ ماده معدنی در خراسان جنوبی وجود دارد و بزرگترین ذخیره ذغال سنگ منطقه با ۹۰۰ میلیون تن در این استان است.

وی اظهار کرد: همچنین پنج معدن طلا در خراسان جنوبی در حال بهره برداری است که ۷۰ هزار میلیارد ریال میزان فروش طلای استخراج‌شده از این معادن بوده است. ️

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: این استان مهد علم، فرهنگ، دین و دیانت است و از ۱۱ پدر علمی کشور، تعداد ۶ نفر از آنها اهل خراسان جنوبی و بیرجند هستند.

هاشمی گفت: در حوزه گردشگری، تعداد ۲ هزار و ۶۰۰ اثر شناسایی‌شده، هزار و ۶ اثر ثبت ملی و ۱۰ اثر جهانی در استان خراسان جنوبی وجود دارد و در حوزه کشاورزی، حدود ۹۸ درصد زرشک دنیا به دست توانای ۷۵ هزار نفر از کشاورزان این استان در حال تولید است.

دومین نشست دیپلماسی استانی امروز سی‌ام مهر ماه با برگزاری ۲ میزگرد تخصصی «همکاری اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان» با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسوولان اتاق‌های بازرگانی ملی و استانی، استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر امور خارجه در هتل پردیسان مشهد گشایش یافت.

معرفی توانمندی‌های استان‌های شمال شرق کشور، بررسی تامین کالاهای اساسی و نیازهای این استان‌ها از همسایگان، بررسی توسعه راهکارهای تجاری و اقتصادی در شرایط کنونی، بررسی ظرفیت کشورهای همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان از جمله اهداف برگزاری این نشست ۲ روزه است.

