باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سناتور جین شاهین (دموکرات، نیوهمپشایر) به خبرنگاران گفت: کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سه لایحه ضد روسی را تصویب کرده است.

قانون‌گذاران آمریکایی لایحه‌ای را تصویب کردند که هدف آن استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه در ایالات متحده برای کمک مالی به کی یف است. بر اساس این سند، دارایی‌ها و همچنین سود سه ماهه حاصل از سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند به صندوق حمایت از اوکراین منتقل شود. نویسنده اصلی این لایحه شلدون وایت‌هاوس (دموکرات، رود آیلند) بود.

این کمیته لایحه‌ای را تصویب کرد که روسیه را در فهرست حامیان تروریسم آمریکا قرار می‌دهد؛ جایی که وزارت امور خارجه آمریکا در اقدامی خصمانه پیش از این ایران، کره شمالی، کوبا و سوریه را در آن قرار داده است. این لایحه توسط سناتور ریچارد بلومنتال (دموکرات، کنتیکت)، کتی بریت (جمهوری‌خواه، آلاباما) و ایمی کلوبوچار (دموکرات، مینه سوتا) ارائه شده است.

قانونگذاران همچنین از لایحه‌ای حمایت کردند که چین را به دلیل حمایت ادعایی‌ از عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین تحریم می‌کند. این سند دارایی‌های افراد و شرکت‌های چینی را که گفته می‌شود در تأمین و فروش کالا‌ها یا خدمات برای ارتش یا شرکت‌های نظامی روسیه دست دارند یا آن را تسهیل می‌کنند، در ایالات متحده مسدود و صدور ویزا و ورود به ایالات متحده را ممنوع می‌کند. این لایحه توسط سناتور جان کورنین (جمهوری‌خواه، تگزاس) ارائه شده است.

منبع: تاس