فرنگی کاران ایران در ۴ وزن دوم رقابت‌های زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان صاحب یک مدال طلا و یک برنز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت‌های ۴ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در صربستان، ایمان محمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال طلا رسید و احمدرضا محسن نژاد در وزن ۶۷ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. آرمین شمسی پور نیز در ۵۵ کیلوگرم از رسبدن به مدال برنز بازماند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم آرمین شمسی پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر ایهور اودنوول از اوکراین را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ نوربولات بردیکولوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شمسی پور در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ و ضربه فنی مغلوب المیر علی اف از آذربایجان شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار مقابل حاجی اکبر کوچکاروف از ازبکستان با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب و از رسیدن به مدال برنز بازماند.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، احمدرضا محسن نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آردیت زنلی از آلبانی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ آزات شاریار از ترکیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. محسن نژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل آنری خوزروانیدزه از گرجستان مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه مقابل یونات ولیز مارتین از کوبا ۵ بر ۱ به برتری دست یافت و به دیدار رده بندی راه یافت. وی دراین دیدار مقابل گلب ماکارنکو از بلاروس با نتیجه ۷ بر ۱ پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر اوله خلیلوف از اوکراین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۴ مته وق از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ روسلان نوراله یف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گاسپر ترتریان از ارمنستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال به مصاف ابرار آتابایف از ازبکستان رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر یک به برتری رسید و صاحب سومین مدال طلای ایران در این رقابت‌ها شد.

محمدهادی صیدی دیگر نماینده ایران در ۴ وزن دوم این مسابقات بود که روز گذشته سه شنبه از دور رقابت‌ها کنار رفت.

پیش از این در ۴ وزن نخست این رقابت ها، غلامرضا فرخی در ۸۷ و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند.

