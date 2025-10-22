فرمانده انتظامی کرمان از کشف تعدادی سلاح دست ساز و مهمات از منزل فردی خبر داد که به دلیل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی تحت شناسایی قرار گرفته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سردار موقوفه‌ئی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی استان کرمان با رصد فضای مجازی از فعالیت فردی که تشویش اذهان عمومی می کرد مطلع شدند و این مورد را تحت بررسی قرار دادند.

وی افزود: با فعالیت های فنی و اطلاعاتی، پلیس موفق به شناسایی این فرد و محل زندگی وی می شود و در بازرسی از منزل این متهم مشخص شد این فرد در خانه خود اقدام به ساخت و نگهداری سلاح جنگی و شکاری نیز کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: در بازرسی از منزل وی، چند قبضه سلاح دست ساز به همراه تجهیزات مربوطه، انواع فشنگ، باروت و سایر اقلام مورد استفاده کشف شد.

منبع: پلیس کرمان