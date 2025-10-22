زینی‌وند گفت: می‌خواهیم فعالیت احزاب را در پیوند با قانون انتخابات جدی‌تر کنیم که تناسبی شدن، اولین گام اثرگذاری احزاب است. 

علی زینی‌وند چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در حاشیه نشست احزاب و فعالان سیاسی استان در جمع خبرنگاران گفت: انسجام سیاسیون کرمان از همه جناح‌ها وجود دارد و باید به کرمانی‌ها و استاندار این استان تبریک گفت که به گونه‌ای کار کرده که وفاق به معنی دقیق و به اذعان احزاب شکل گرفته است. 

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: امیدواریم با همفکری مجلس شورای اسلامی، این انتخابات تناسبی به مجلس نیز سرایت دهیم. چون در انتخابات تناسبی نقش احزاب برجسته می‌شود.

برچسب ها: انتخابات ، احزاب
