علی زینی‌وند چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در حاشیه نشست احزاب و فعالان سیاسی استان در جمع خبرنگاران گفت: انسجام سیاسیون کرمان از همه جناح‌ها وجود دارد و باید به کرمانی‌ها و استاندار این استان تبریک گفت که به گونه‌ای کار کرده که وفاق به معنی دقیق و به اذعان احزاب شکل گرفته است.

وی با اشاره به بازنگری قانون احزاب گفت: می‌خواهیم فعالیت احزاب را در پیوند با قانون انتخابات جدی‌تر کنیم که تناسبی شدن، اولین گام اثرگذاری احزاب است.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: امیدواریم با همفکری مجلس شورای اسلامی، این انتخابات تناسبی به مجلس نیز سرایت دهیم. چون در انتخابات تناسبی نقش احزاب برجسته می‌شود.