باشگاه خبرنگاران جوان _ باشگاه محمدعلی طالبی در جمع خبرنگاران در شهرستان سیرجان با اشاره به تصویب نهایی دو مرکز لجستیک کرمان و سیرجان در ستاد لجستیک کشوری گفت: با این مصوبه، فرصت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک استان کرمان ایجاد شده است.

وی افزود: با تداوم فرآیند‌های قانونی، به‌زودی فراخوان جذب سرمایه‌گذار اعلام خواهد شد و امیدواریم این دو مرکز، که در دو موقعیت استراتژیک استان قرار دارند، بتوانند زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف فراهم کنند.

استاندار کرمان تصریح کرد: مرکز لجستیک سیرجان با مدیریت راه‌آهن و در جوار خطوط ریلی احداث خواهد شد و در کرمان نیز جانمایی مناسبی برای این مرکز انجام گرفته است.

طالبی خاطرنشان کرد: بدون تردید، با حضور سرمایه‌گذاران توانمند می‌توانیم شرایط مطلوبی برای ایجاد اشتغال، توسعه مبادلات بار و کالا، و راه‌اندازی واحد‌های فرآوری در جوار مراکز لجستیک فراهم کنیم.

منبع خبر: روابط عمومی استانداری کرمان