باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته یک مقام آمریکایی که نام او فاش نشده، دولت ترامپ در حال بررسی طرحی برای محدود کردن طیف وسیعی از صادرات به چین است.

این طرح از لپ‌تاپ گرفته تا موتور‌های جت را شامل می‌شود و در تلافی آخرین دور محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب پکن انجام می‌شود.

به گفته دو منبع، این واقعیت که چنین اقداماتی در حال بررسی است، نشان می‌دهد که دولت ترامپ در حال بررسی تشدید چشمگیر رویارویی خود با چین است.

گفته شده این اقدام می‌تواند تجارت جهانی با چین، به ویژه برای محصولات فناوری را مختل کند و در صورت اجرای کامل، می‌تواند برای اقتصاد ایالات متحده هزینه داشته باشد.

چین هفته گذشته محدودیت‌های جدیدی برای صادرات عناصر خاکی کمیاب و فناوری‌های مرتبط اعلام کرد. براساس مقررات اعلام‌شده توسط وزارت بازرگانی چین، شرکت‌های خارجی برای صادرات کالا‌هایی که حتی مقادیر اندکی از عناصر نادر استخراج‌شده از چین در آنها وجود دارد، باید مجوز ویژه دریافت کنند.

حدود ۷۰ درصد از مواد معدنی کمیاب جهان از چین تامین می‌شود. این مواد معدنی برای صنایع پیشرفته از جمله خودروسازی، دفاع و نیمه‌رسانا‌ها ضروری هستند.

به دنبال تصمیم چین، دونالد ترامپ، یک روز بعد اعلام کرد که آمریکا از اول نوامبر، تعرفه‌های جدید ۱۰۰ درصدی بر واردات کالا از چین را علاوه بر تعرفه‌هایی که در حال حاضر وجود دارند، اعمال خواهد کرد.

منبع: رویترز