ششمین مرحله تحویل سکه‌های پیش‌فروش بانک مرکزی با تحویل ۲۱۷ هزار و ۹۶۰ قطعه سکه از ۳۰ مهر آغاز شد و متقاضیان با مراجعه به شعب بانک ملی می‌توانند سکه‌های خود را با قیمت قطعی دریافت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد، متقاضیان شرکت کننده در پیش فروش سکه با سررسید ۳۰ مهرماه سال جاری، ۲۱۷ هزار و ۹۶۰ قطعه انواع سکه از طریق شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور تحویل خواهند گرفت.

اشخاصی که در زمان پیش فروش در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، سکه را به قیمت مقطوع خریداری و مبلغ را واریز کرده‌اند، در زمان مراجعه به شعب انتخابی جهت دریافت سکه، فقط هزینه تحویل و در صورت نیاز هزینه انبارداری باید پرداخت کنند.

دریافت سکه با قیمت مقطوع

مطابق با آگهی پیش فروش سکه طلا با سررسید ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، متقاضیان، تمام سکه را با قیمت قطعی ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند؛ همچنین، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت قطعی ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خریداری شده است.

متقاضی خرید سکه طلا می‌تواند تا ۷ روز کار‌ی و حداکثر تا ۲۱ روز کار‌ی از زمان سررسید انتخاب شده در سامانه، به شعبه منتخب خود مراجعه و سکه طلای خریدار‌ی شده را دریافت کنند.

همچنین، متقاضی موظف است در هنگام در یافت سکه طلای خریدار‌ی شده از شعبه انتخاب شده در سامانه، به ازای هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه تمام، نیم سکه و ربع سکه) مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه تحو یل به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

درصورتی که متقاضی در مهلت مشمول هزینه انبارداری (۷ تا ۲۱ روز کار‌ی از زمان سررسید) جهت دریافت سکه طلا خریداری شده به شعبه انتخاب شده در سامانه مراجعه کند، باید علاوه بر هزینه تحویل، به ازای هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه تمام، نیم سکه و ربع سکه) مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به صورت روزانه به عنوان هزینه انبارداری به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

در صورت عدم مراجعه متقاضی ظرف مدت ۲۱ روز کاری از زمان سررسید به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت در یافت سکه طلا، معامله منفسخ شده (خودبه خود خاتمه یافته) و وجه معامله پس از کسر کارمزد پیش خرید و سایر هزینه‌های عملیاتی به کیف پول الکترونیکی متقاضی عودت داده می‌شود.

این گزارش حاکی است، تاکنون و در سررسید‌های اردیبهشت، خرداد، تیرماه، مرداد ماه و شهریورماه ۳۹۷ هزار و ۷۴۹ قطعه انواع سکه پیش خرید شده از سوی هموطنان دریافت شده است و با تحویل سکه‌های پیش فروش سررسید مهرماه این تعداد تحویل به ۶۱۵ هزار و ۷۰۹ خواهد رسید.

لازم به ذکر است، تاریخ سررسید‌های آتی تحویل سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی، ۲۸ آبان، ۳۰ آذرماه و ۳۰ دی‌ماه سال جاری خواهد بود.

