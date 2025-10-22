سرمربی تیم فوتبال الوحدات اردن تیمش را شایسته شکست برابر استقلال دانست و گفت: استقلال تیم خوبی بود و به حقش رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب رقابت‌های هفته سوم سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) میزبان الوحدات اردن بود که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.

جمال محمود، سرمربی تیم الوحدات اردن در نشست خبری پس از بازی گفت: استقلال تیم خوبی است و بازیکنان ممتازی دارد. ما سزاوار باخت بودیم. استقلال خوب بازی کرد و بازیکنان ما ترسیده بودند. تیم ما عقب کشیده بود. به استقلال بابت برد تبریک می‌گویم.

سرمربی الوحدات اردن ادامه داد: تیم ما واقعا مشکلات زیادی داشت و باید آرام آرام برای تیم کار کنیم. تیمی که تحویل گرفتم خوب نبود و داریم کار می‌کنیم. این حق الوحدات نیست و تیم آینده خوبی دارد، اما در حال حاضر مشکل داریم. آمده‌ام که کمک کنم تا تیم به سطح مطلوب برسد.

جمال محمود افزود: من نیامدم که تیم قبلی را تحویل بگیرم. من تلاش می‌کنم تیم را بالا بکشم و به گذشته کاری ندارم. من برای شروع دوباره آماده‌ام تا تیم را به جایگاه واقعی‌اش برسانم.

