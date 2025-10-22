دادستان‌های فرانسه تحقیقات در مورد تهدید به مرگ رئیس جمهور سابق در زندان را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر دادستانی پاریس تحقیقاتی را در مورد تهدید به مرگی که نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه در زندان لا سانته دریافت کرده بود، آغاز کرده است.

این کانال تلویزیونی اعلام کرد سه نفر که رئیس جمهور سابق را تهدید کرده بودند، بازداشت شده‌اند. به گفته ایستگاه رادیویی اروپا ۱، آنها زندانی هستند و ممکن است به زودی به زندان دیگری منتقل شوند. تلفن‌های همراه آنها ضبط شده است.

طبق گزارش‌های قبلی، افسران مسلح یک واحد ویژه پلیس به صورت شبانه‌روزی از رئیس جمهور سابق فرانسه محافظت می‌کنند.

در ۲۵ سپتامبر، سارکوزی ۷۰ ساله، که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور فرانسه بود، به جرم همدستی در توطئه جنایی در پرونده بودجه لیبی مجرم شناخته شد، اما از اتهامات پنهان کردن اختلاس بودجه عمومی و فساد غیرفعال تبرئه شد. با این حال، دادگاه نتوانست ثابت کند که مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۷ به طور غیرقانونی تأمین مالی شده است. سارکوزی به پنج سال زندان محکوم شد و در زندان لا سانته پاریس به سلول انفرادی منتقل شد.

منبع: تاس

