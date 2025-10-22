باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را که توسط ریاست دوره‌ای دانمارک اعلام شد، تصویب کردند. این توافق پس از تصمیم اسلواکی برای لغو شرط خود پس از دریافت تضمین‌های مربوط به انرژی و صنعت از کمیسیون اروپا صورت گرفت.

ریاست این اتحادیه تأیید کرد: "ما بسیار خوشحالیم که اعلام کنیم که کشور عضو باقیمانده به ما اطلاع داده است که اکنون می‌تواند شرط خود را در مورد نوزدهمین بسته تحریم‌ها لغو کند. اگر هیچ اعتراضی دریافت نشود، این بسته فردا ساعت ۸ صبح تصویب خواهد شد. "

علاوه بر تحریم‌های انرژی، اتحادیه اروپا محدودیت‌های مسافرتی بیشتری را برای دیپلمات‌های روسی اعمال خواهد کرد و ۱۱۷ کشتی دیگر از ناوگان سایه مسکو را در لیست سیاه قرار خواهد داد. تعداد کل کشتی‌های هدف قرار گرفته اکنون ۵۵۸ کشتی است.

منبع: رویترز