کارشناس فوتبال گفت: تیم استقلال مقابل الوحدات اردن از اول تا آخر بازی مالکیت را برعهده داشت و نحوه بازی کردن خود را به حریف دیکته کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن بیاتی نیا کارشناس فوتبال درباره پیروزی استقلال برابر تیم الوحدات اردن در هفته سوم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: خدا را شکر فوتبال ما بعد از مدتها در رده باشگاهی توانست نتایج خوبی بگیرد. تیم استقلال هم خوب شروع کرد و هم خوب ادامه داد و هم خوب به پایان رساند. البته نکاتی هم در این بازی وجود داشت و ای کاش صحنه اخراج کوشکی رخ نمی داد. روند رو به رشد را در  استقلال و بازیکنانی که دارند بازی  می کنند و بازیکنانی که می خواهند تعویض  شوند می بینیم. شاید یک مقدار  بازیکنانی که  بعد از ترکیب اولیه به بازی آمدند، کیفیت استقلال را پایین آوردند. ساپینتو  ارنج و نحوه بازی کردن را توانسته پیدا کند و واقعا مهم است که استقلالی ها می خواستند از اول تا آخر بازی مالکیت را برعهده داشته باشند و نحوه بازی کردن خود را به حریف دیکته کنند. 

بیاتی نیا درباره اینکه بازگشت ساپینتو به نیمکت استقلال و حضورش روی لب خط را چطور ارزیابی می کند، گفت: حضور سرمربی در کنار خط خیلی تاثیرگذار است و روند رو به رشد تیم را تسریع تر می کند و می تواند به تیم کمک کند. نحوه بازی بازیکنان وقتی سرمربی کنار خط است با موقعی که روی نیمکت نیست فرق می کند. آن بزنگاه هست که سرمربی می تواند تیمش را نجات بدهد و  این نشان می دهد که بودن ساپینتو  در کنار تیم موثر است. اما اینکه ساپینتو بخواهد  به رفتار قبلی خود برگردد در آن صورت راه اشتباهی می رود. الان این قطار دارد خوب حرکت می کند و بگذارید همین مسیر را برود و  جلویش را نگیرید. 

کارشناس فوتبال  درباره اینکه استقلال را از لحاظ بدنی چطور ارزیابی می کند، بیان کرد: استقلال از لحاظ بدنی هم بهتر شده است. شما نباید نگاه کنید که چه تعداد از بازیکنان کیفیت دارد. به نظرم کل استقلال از لحاظ بدنی دارد بهتر می شود. البته اوج مسابقات است و همه تیم ها باید به آمادگی رسیده باشند. اگر در آمادگی نباشند در آن صورت یک جای کارشان می لنگد. 

