باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسعود اقبالی، کارشناس فوتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد استقلال برابر تیم الوحدات اردن در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: به نظرم استقلال فوتبال خوبی بازی کرد. با توجه به بازی‌های قبلی که از استقلال دیده بودیم، در این بازی، بازیکنان این تیم شناخت بهتری از یکدیگر پیدا کرده بودند، مخصوصا بازیکنان خارجی که درک تاکتیکی خوبی با تیم پیدا کردند.

او افزود: استقلالی‌ها در نیمه اول، بازی پرفشاری در مقابل حریف خود و پرس تیمی انجام دادند و از سرعت زیادی در حمله برخوردار بودند و فرصت گل هم به دست آوردند و ۲ گل زدند. آبی پوشان در نیمه اول بیش از حد دوندگی داشتند و اقتصادی عمل نمی‌کردند. شما در فوتبال نمی‌توانید در ۴۵ دقیقه صددرصد پرس کنید و این موضوع باعث خستگی بازیکنان می‌شود. به نظرم استقلالی‌ها در نیمه دوم بازی خوبی انجام ندادند و حملات نیمه اول را نداشتند. همچنین هر ۲ تیم یک بازیکن خود را از دست دادند و ۱۰ نفره شدند.

اقبالی بیان کرد: در مجموع استقلالی‌ها در فاز تهاجمی خوب عمل کردند و در فاز دفاعی نیز بازیکنان به خوبی به عقب برمی‌گشتند و ساختار دفاعی خوبی داشتند. به نظرم آبی‌پوشان هرروز بهتر می‌شوند. مهمترین مسئله این بود که میانگین سنی‌شان ۲۵ سال شده بود و ساپینتو از بازیکنان جوان در این بازی استفاده کرد و این جوانان نشان دادند که اگر به آنها فرصت داده شود روز به روز بهتر خواهند شد.

کارشناس فوتبال درباره گلزنی منیر الحدادی و یاسر آسانی در بازی با الوحدات اردن بیان کرد: این بازیکنان در روز‌های اول هماهنگی لازم را با تیم پیدا نکرده بودند و از لحاظ بدنی هم آمادگی لازم را نداشتند، اما الان، هم از لحاظ فیزیکی تقریبا آماده هستند و هم به هماهنگی تاکتیکی رسیده‌اند. بازیکنان باتجربه‌ای هستند و در خط حمله بازی می‌کنند و از فرصت‌ها بهتر استفاده می‌کنند و ذهنیت تاکتیکی بهتری دارند بنابراین می‌توانند به راحتی از فرصت‌ها استفاده کنند.

اقبالی درباره اینکه ساپینتو از صالح حردانی به جای رامین رضاییان استفاده می‌کند، گفت: این موضوع تشخیص سرمربی تیم است. احتمالا ساپینتو تشخیص داده که حردانی بهتر از رضاییان می‌تواند بازی کند.

او درباره اینکه به نظرش استقلال می‌تواند از گروهش صعود کند، گفت: به هر حال استقلال بهتر از دیدار‌های گذشته بازی کرد و امیدوارم در بازی بعدی هم بتواند عملکرد خوبی داشته باشد.

اقبالی درباره اینکه استقلال می‌تواند به روز‌های خوبش برگردد، گفت: بله؛ بازیکنان خارجی استقلال در ابتدا هماهنگ نبودند و سایر بازیکنان هم به آمادگی نرسیده بودند، اما آنها نشان دادند که روز به روز بهتر خواهند شد.