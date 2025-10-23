روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر ادغام بانک آینده در بانک ملی و دستور رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه بدون کسری به مجلس پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ادغام بانک آینده در بانک ملی، دستور رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه بدون کسری به مجلس و نظارت‌گریزی با هجمه به ساترا از عناوین روزنامه‌های امروز است.

 

 

 

جام جم

مردم‌سالاری

هم‌میهن

ابتکار

آرمان امروز

آرمان ملی

آسیا

اعتماد

ایران

جمهوری اسلامی

جهان صنعت

جوان

خراسان

دنیای اقتصاد

سازندگی

شرق

فرهیختگان

فرهیختگان

کار و کارگر

کیهان

همشهری

وطن امروز

شوت

همشهری تماشاگر

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۹ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳۰ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۸ مهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: منابع مالی و ارزی کشور نباید در چرخه معیوب واسطه‌گری هدر برود
انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها در دستور کار وزارتخانه‌هاست
انتصاب حبیب الله حقیقی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری
تبادل نظر غریب‌آبادی با سفرای ۹ کشور پیرامون اقدامات یکجانبه قهری
انصاری: هم‌افزایی با مجلس نظام حقوقی کشور را منسجم و کارآمد می‌کند
آخرین اخبار
تبادل نظر غریب‌آبادی با سفرای ۹ کشور پیرامون اقدامات یکجانبه قهری
آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری
انصاری: هم‌افزایی با مجلس نظام حقوقی کشور را منسجم و کارآمد می‌کند
پزشکیان: منابع مالی و ارزی کشور نباید در چرخه معیوب واسطه‌گری هدر برود
انتصاب حبیب الله حقیقی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها در دستور کار وزارتخانه‌هاست
توافق جامع ایران و روسیه می‌تواند به توسعه روابط دو کشور کمک کند
پزشکیان قهرمانی تیم ملی گلبال مردان ایران را تبریک گفت
عراقچی: امیدوارم تعاملات تهران و توکیو در فضایی مبتنی بر اعتماد و تفاهم متقابل توسعه یابد
جنتی: رفتار سردمداران آمریکا آشکارترین جلوه روحیه استکباری است
وزیر کشور: ملاک دولت در انتصابات شایستگی است
دبیر هیات دولت: درخصوص افزایش قیمت بنزین مصوبه‌ای نداشته‌ایم
تذکر عارف به وزرا درباره پاسخگویی به خبرنگاران/ گزارش عراقچی به پزشکیان درباره قطعنامه ۲۲۳۱
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح خواستار اجرای کامل توافقنامه امنیتی ایران و عراق شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۳۰ مهر
وزن فهرست‌ها، ملاک پیروزی در انتخابات تناسبی