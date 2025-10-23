مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از کسب ۳ مدال دیگر از سوی دانش آموزان استان در المپیاد‌های علمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دانش آموزان استان موفق به کسب ۳ مدال دیگر در المپیاد‌های علمی کشور شدند.

او افزود: با اعلام نتایج المپیاد‌ هوش مصنوعی، کارنامه درخشان دانش‌آموزان خراسان جنوبی پربارتر شد و دانش آموزان استان در این المپیاد دو مدال نقره کسب کردند.

مرتضوی اظهار کرد: یک مدال برنز نیز در المپیاد شیمی سهم دانش آموز خراسان جنوبی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان کرد: با کسب این مدال‌ها، مجموع مدال‌های امسال استان به ۲۹ رسید.

او گفت: این موفقیت‌ها حاصل تلاش دانش‌آموزان مستعد، همراهی خانواده‌ها و پشتیبانی مدیران و معلمان دلسوز است و نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و انگیزه بالای نخبگان خراسان جنوبی در رقابت‌های ملی است.

