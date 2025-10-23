ساخت وساز؛ مانع ثبت جهانی ارسباران

جنگل های ارسباران در استان آذربایجان شرقی و در مجاورت شهرستان کلیبر واقع شدهاند که یکی از ارزشمندترین رویشگاههای طبیعی ایران به شمار میروند. این جنگلها با داشتن بیش از هزار گونه گیاهی از جمله زیستگاههای مهم محسوب میشوند.پس از موفقیت ایران در ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی در فهرست میراث طبیعی یونسکو، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تلاش دارد تا پرونده جنگلهای ارسباران را نیز برای ثبت جهانی آماده کند.در رابطه با این موضوع، علی دارابی قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میگوید: جنگلهای ارسباران به دلیل اینکه یک سری مداخلات داخل آن وجود دارد، هنوز ثبت جهانی نشده است. یکی از مواردی که یونسکو ثبت یک اثر را رد میکند، دخالتهای انسانی ( ساخت و ساز) داخل یک اثر طبیعی است که این مورد را در جنگلهای ارسباران شاهد هستیم.