تصویب اولیه پیش‌نویس دو قانون در کنست رژیم صهیونیستی در مورد کرانه باختری موجی از محکومیت عربی و فلسطینی را به دنبال داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تصویب اولیه پیش‌نویس دو قانون در کنست رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری و شهرک «معالیه ادومیم» در قدس شرقی، موجی از محکومیت عربی و فلسطینی را به دنبال داشته است. این اقدام از سوی تحلیلگران به‌عنوان گامی خطرناک برای الحاق رسمی سرزمین‌های اشغالی فلسطینی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل ارزیابی شده است. طرح‌های مذکور هنوز باید در سه مرحله دیگر به تصویب نهایی برسند تا به قانون تبدیل شوند.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که این اقدام تجاوزی آشکار به حاکمیت ملت فلسطین بر سرزمین خود است و تأکید کرد که هیچ‌گونه حاکمیتی برای "اسرائیل" بر اراضی اشغالی، از جمله قدس و غزه، وجود ندارد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «کرانه باختری، قدس و غزه یک منطقه جغرافیایی واحدند و هرگونه اقدام "اسرائیل" برای تغییر این واقعیت، باطل و غیرقانونی است».

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان از جامعه جهانی خواست با استفاده از ابزار‌های بازدارنده حقوقی و دیپلماتیک مانع اجرای این طرح‌ها شود و تصریح کرد که "اسرائیل" رژیم اشغالگر غیرمشروع است و هرگونه اقدامش در این زمینه باطل و بی‌اعتبار خواهد بود.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس نیز در بیانیه‌ای جداگانه، تصمیم کنست را باطل و فاقد مشروعیت دانست و تأکید کرد که این طرح‌ها چهره استعماری رژیم صهیونیستی را عیان‌تر می‌سازد. این جنبش هشدار داد که تلاش‌های "اسرائیل" برای مشروعیت‌بخشی به شهرک‌سازی و اعمال حاکمیت بر اراضی اشغالی، نقض فاحش قوانین بین‌المللی است و افزود: «کرانه باختری بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین فلسطین است و هرگونه قانون‌گذاری صهیونیستی تغییری در این واقعیت تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد».

مصطفی البرغوثی، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین این اقدام را توطئه‌ای مشترک میان احزاب حاکم و مخالف "اسرائیل" توصیف کرد و گفت همه جریان‌های سیاسی اسرائیلی با حضور یا غیبت حساب‌شده خود، در تصویب این قانون نقش داشتند. او خواستار تحریم و اعمال مجازات‌های بین‌المللی علیه تل‌آویو شد و افزود: «هیچ توجیهی برای کشور‌هایی که هنوز از تشکیل کشور فلسطین سخن می‌گویند، اما از تحریم "اسرائیل" خودداری می‌کنند، باقی نمانده است».

 البرغوثی همچنین خواستار لغو کامل توافقات عادی‌سازی روابط با "اسرائیل" شد و تأکید کرد که این رژیم پس از الحاق قدس و جولان، اکنون رسماً در مسیر الحاق کرانه باختری گام برداشته است.

از سوی دیگر، این اقدام موج محکومیت کشور‌های عربی را نیز به دنبال داشت.

وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای، اقدام کنست را تعدی آشکار به حقوق تاریخی ملت فلسطین و چالشی علیه مشروعیت بین‌المللی خواند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست فوراً برای توقف سیاست‌های توسعه‌طلبانه "اسرائیل" وارد عمل شود.

اردن نیز این اقدام را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و نابودی عملی راه‌حل دو دولتی توصیف کرد. وزارت خارجه این کشور هشدار داد که همه اقدامات "اسرائیل" در سرزمین‌های اشغالی، از جمله تجاوز به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس، غیرقانونی و باطل است.

همچنین کویت در بیانیه‌ای طرح کنست را محکوم و آن را نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۴ شورای امنیت دانست. وزارت خارجه کویت از جامعه جهانی خواست "اسرائیل" را از ادامه سیاست‌های شهرک‌سازی و توسعه‌طلبی بازدارد و تأکید کرد که این کشور همچنان بر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی پایبند است.

تحلیلگران معتقدند رأی اخیر کنست بخشی از روند سازمان‌یافته‌ای است که کابینه راست‌گرای "اسرائیل" برای تثبیت اشغال و حذف عملی گزینه کشور فلسطینی در پیش گرفته است؛ روندی که اگر جامعه جهانی در برابر آن نایستد، می‌تواند معادلات سیاسی خاورمیانه را وارد مرحله‌ای بحرانی‌تر کند.

