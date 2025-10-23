باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا گفت که این کشور ۵۰۰۰ موشک زمین به هوای قابل حمل ساخت روسیه در اختیار دارد.

مادورو این سامانه‌ها را موشک‌های Igla-S معرفی کرد و آنها را سلاح‌های کوتاه‌برد مستقر در شبکه دفاع هوایی ونزوئلا توصیف کرد. او گفت که با این سلاح‌ها می‌تواند مقابل نیرو‌های ایالات متحده در کارائیب بایستد و "صلح را تضمین کند. "

این اعلامیه پس از اقدامات قبلی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا منتشر شده که دولتش دستور حملات مکرر به قایق‌های کوچک در کارائیب را که گفته می‌شود آنها مواد مخدر حمل می‌کردند، صادر کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه