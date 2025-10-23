رئیس جمهور ونزوئلا گفت که این کشور ۵۰۰۰ موشک زمین به هوای قابل حمل ساخت روسیه در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا گفت که این کشور ۵۰۰۰ موشک زمین به هوای قابل حمل ساخت روسیه در اختیار دارد.

مادورو این سامانه‌ها را موشک‌های Igla-S معرفی کرد و آنها را سلاح‌های کوتاه‌برد مستقر در شبکه دفاع هوایی ونزوئلا توصیف کرد. او گفت که با این سلاح‌ها می‌تواند مقابل نیرو‌های ایالات متحده در کارائیب بایستد و "صلح را تضمین کند. "

این اعلامیه پس از اقدامات قبلی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا منتشر شده که دولتش دستور حملات مکرر به قایق‌های کوچک در کارائیب را که گفته می‌شود آنها مواد مخدر حمل می‌کردند، صادر کرده است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۳
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۷ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
داداش روسی هست ها؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
ساخت موشک ایرانی هایپرسونیک را به وزنوئلاییها نشان دهید ان شاالله خاک آمریکا را شخم بزنند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
باید موشکهای بالستیک ایران بواشینگتن برسد آن موقع ملت امریکا هم جنگ احساس بکنند بازدارندگی ما هم کامل میشود
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
تنها راه نجات و پیروزی مقاومت است برابر ترامپ
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
با پشتوانه مردمی پدر ترامپ رو دربیار
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
واقعیت اینه وقتی آمریکا در داخل به مشکی بر می خوره بحران داخلی به بیرون با راه اندازی جگ سوق میده .
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
جالبه
موشک ضد هوایی اتوماتیک وجود داره ولی موشک ضد تانک اتوماتیک وجود نداره ؟؟
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
جلوی ترامپ بایست و مثل اسد فرار نکن البته به حرف ملت خودت گوش کن
۹
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جعفر
۰۰:۲۳ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
فرار کرد به کلمبیا ??
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اگر ما با آمریکا همسایه بودیم همان روز اول واشینگتن را میزدیم
۶
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
آره باید دست و پای اشغالگران را قطع کرد مخصوصا آمریکا که هزاران هزار انسان بی گناه را نابود کردن در این قرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
خوش کردن به حمایت روسیه حماقت بزرگی هست ، صدام و قذافی رو فراموش نکنید.
۷
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
ایران جز ده کشوری هست که می تواند غنی سازی کند نیازی به حمایت ندارد استفاده می کنیم از بین دویست کشور اتمی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
جنگ یکی از صادرات اصلی آمریکا هست, اونم به کشور هایی که صد ها کیلومتر دورتر هستند. ونزوئلا که نزدیک آمریکا هست چه میکشه...
۲
۱۸
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۳:۲۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اگه تمام‌ ۵۰۰۰ موشکت اتمی هم باشن اخرش سرنگونی
۲۵
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
آره زمان مشخص خواهد کرد اولین بمب اتمی که به واشنگتن دی سی برخورد کرد خواهی دید که جای شما کجاست اشغالگر وطن فروش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
13/40اره جونتو چون درعراق وافغانستان ویتنام ووووو پیروز شده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
مادرو من جای تو بودم DF 61 چین را با هر قیمتی خریداری می کردم و پایتخت و شهرهای ایالات متحده آمریکا را با خاک یکسان می کردم یک بمب با 60 کلاهک اتمی و یک بمب هیدروژنی که چین تازه رونمایی می‌کند
۵
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ترامپ
۱۳:۰۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
ترامپ قمار باز برو حالشو ببر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
Df61 چی هست ؟ بمب کلاهک نمی‌خورد اون هم 60 تا خوب اشکالی ندارد نینتندو کیفیت تصویر ندارد ببینم فکر نمیکنی چنین جنگ افزاری ونزوئلا دریافت کرد دیگر ونزوئلا به ابرقدرتها باج نمیدهد.
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۱۲:۰۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
برای ماندن در قدرت ملتت را نابود کردی
۲۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بمان و عمل کن و نزوئلا باید موشک های هسته ای چین و روسیه و کره شمالی و پاکستان را در کشورش مستقر کند در عمق زمین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
قاچاقچی دزد
۱۸
۱۵
پاسخ دادن
۱۲
