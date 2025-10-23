سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: براساس آمار تا پایان شهریور کمتر از ۳۰ درصد رشد قیمت لبنیات را شاهد بودیم که با توجه به تورم، رشد قیمت لبنیات کمتر از نرخ تورم بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدفربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به وضعیت بازار محصولات لبنی گفت: صنعت لبنیات حاشیه سود ناچیزی دارد و مرجع پیگیری شرکت های بورسی هستند که می توانند با مراجعه به شرکت های بورسی از حاشیه سود و زیان مطلع شوند.

وی حاشیه سود صنایع لبنی ۵ درصد را اعلام کرد و افزود: ۳۰۰ شرکت تولیدی در سطح کشور در حال رقابت و عرضه محصول هستند، اما در ارتباط با قیمت گرانی در همه حوزه ها است، اما گرانفروشی وجود ندارد.

فربد ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ تا ۶۵ درصد قیمت تمام شده محصولات لبنی را شیرخام تشکیل می دهد و هزینه های بسته بندی، حقوق و دستمزد و انرژی و سایر مواد اولیه از دیگر پارامترهای اثرگذار در قیمت تمام شده تولید است‌.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه براساس گزارش مرکز آمار تا پایان شهریور کمتر از ۳۰ درصد رشد قیمت شاهد بودیم، افزود: با توجه به تورم، رشد قیمت لبنیات کمتر از نرخ تورم بوده است.

وی با اشاره به شیب کاهشی سرانه مصرف لبنیات گفت: رشد درآمد در کشور متناسب با رشد تورم نیست، به همین دلیل مطالعات این حوزه ثابت شده که توان مردم روز به روز کاهش می یابد و در مقابل پارامترهای تعیین کننده قیمت روبه افزایش است که براین اساس عدم توازن بین درآمد و هزینه در سطح جامعه در تمامی محصولات وجود دارد.