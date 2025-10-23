باشگاه خبرنگاران جوان- نهمین دوره ثبت درخواست خرید و اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو از امروز پنج‌شنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا پایان روز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

در این مرحله، ثبت‌نام در قالب طرح‌های فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش برای سه گروه شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده انجام می‌شود.

در نهمین دوره ثبت درخواست، محصولات ری‌را، پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای رینگ آلومینیومی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای رینگ فولادی، تارا دستی، سورن دوگانه‌سوز، سورن XU7P، رانا پلاس، دنا پلاس اتوماتیک EF7 توربوشارژ و دناپلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ آلومینیومی و دنا پلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ فولادی قابل عرضه هستند.

متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به وب‌سایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir نسبت به ثبت‌نام و شرکت در سایت فرآیند اولویت‌بندی اقدام کنند.

همانند دوره‌های گذشته هر فرد مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است و برای ثبت‌نام به مسدودسازی حساب نیازی نیست.

بر اساس اعلام ایران‌خودرو، مراسم اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برگزار خواهد شد.

زمان دقیق این مراسم مطابق روال گذشته از طریق پایگاه خبری رسمی ایران‌خودرو به نشانی ikcopress.ir اعلام می‌شود.