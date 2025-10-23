نهمین دوره ثبت درخواست خرید و اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو از امروز پنج‌شنبه اول آبان‌ماه آغاز شد و تا پایان روز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- نهمین دوره ثبت درخواست خرید و اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو از امروز پنج‌شنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا پایان روز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

در این مرحله، ثبت‌نام در قالب طرح‌های فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش برای سه گروه شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده انجام می‌شود.

در نهمین دوره ثبت درخواست، محصولات ری‌را، پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای رینگ آلومینیومی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای رینگ فولادی، تارا دستی، سورن دوگانه‌سوز، سورن XU7P، رانا پلاس، دنا پلاس اتوماتیک EF7 توربوشارژ و دناپلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ آلومینیومی و دنا پلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ فولادی قابل عرضه هستند.

متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به وب‌سایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir نسبت به ثبت‌نام و شرکت در سایت فرآیند اولویت‌بندی اقدام کنند.

همانند دوره‌های گذشته هر فرد مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است و برای ثبت‌نام به مسدودسازی حساب نیازی نیست.

بر اساس اعلام ایران‌خودرو، مراسم اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برگزار خواهد شد.

زمان دقیق این مراسم مطابق روال گذشته از طریق پایگاه خبری رسمی ایران‌خودرو به نشانی ikcopress.ir اعلام می‌شود.

برچسب ها: ایران خودرو ، خودرو سازی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳۰ مهر ماه
اولین خودروی هیبریدی تولید داخل رونمایی شد / کاهش مصرف سوخت در خودرو در راه است
نتایج نهایی قرعه‌کشی ایران‌خودرو اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
داود محمدی
۰۱:۲۴ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
سلام درخواست دارم تا حالا خودرو نگرفته ام و برای طرح فرسوده در اردیبهشت ثبت نام نمودم تا الان خبری نشده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرامرز
۲۳:۳۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
درود بر شما خدا کنه پول ثبت نام رو بخورن تا این ملت به فنا برن.آخه چطوری دیگه کلاهبرداری کنن که متوجه بشین .خوب یکسال نخرید آسمون که به زمین نمیرسه.خلایق هر چه لایق.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۹:۰۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
این ماشین های ایرانی که نزدیک که یک میلیارد هستش رو نخرید،برید سراغ ماشین های چینی که شرف داره به ماشین های ایرانی،الان چند ماهه ایکس ۳۳ اتومات گرفتم خیلی راضیم ،پرآبشن و سواری خوب
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خان علی اسلامی
۱۸:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
خوب است
۱
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۶:۴۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
برندگان ارابه های مرگ...
۷
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
تا دولت در در آمد فروش خودرو ساز سهم دارد، این ملت روی خوش نخواهد دید... هرچی قیمت بالاتر بره دولت سهم بیشتری گیرش میاد.
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهرداد
۱۵:۰۵ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
اطلاعات غلطی که سایتها برای افزایش بازدید مردم توس سایتشون قرار میدند
۵
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
با این مسخره بازی که دولت در آورده دلال ها انگار دیدن بازار شل تر از بازار ماشین نیست ریختن داره قیمت ماشین بالا میبرن
امثال کروز و ایران‌خودرو هم از این قضیه سود میبرن چون فضا برای افزایش قیمت باز میشه و شاید بخشی از این دلالی ها دست خود همین ها باشه
۷
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
یه ۲۰۷ بردم خیلی وقته از موعد تحویلش گذشته و تحویل نمیدن هیچ جواب عقلانی هم نمیدن! در اصل جوابشون اینه گردنمون کلفته هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم!
۵
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ریحانه
۱۴:۴۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
والا من در طرح مادران هرسری اسم مینوسم اسمم درنمیاد چجوریه
۱۰
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
۸۵ درصدش میرسه به دلالان و واسطه ها.
۵
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
سایتش قفله
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
بجای ثبت نام مجدد ازهمان ثبت ننم قبلی استفاده کنید چرا ملت را دنبال نخود سیاه میفرستید
۴
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایوب
۱۳:۵۹ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
البته یه دنا پلاس بردم فردا میخوام ثبت نام کنم
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایوب
۱۳:۳۳ ۰۱ آبان ۱۴۰۴
از اول تا آخر دارم ثبت نام میکنم هیچی گیرم نیامده
۶
۳۳
پاسخ دادن
۱۲
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
دو برابر شدن ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در یک سال
وزیر اقتصاد: زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند
ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ آبان ماه
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
جوی آرام در بسیاری از نقاط کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ پردیس
آخرین اخبار
ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت
جوی آرام در بسیاری از نقاط کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ پردیس
۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی قابلیت کشاورزی دارد
وزیر اقتصاد: زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
توضیحات فرابورس در خصوص فرآیند فروش سهام سهام‌داران غیر از مجموعه مالک واحد بانک آینده
ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور با ۱۲۰۰ اتوبوس جدید نونوار می‌شود
دو برابر شدن ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در یک سال
افزایش سرمایه گذاری در صنعت و نفت گاز+ فیلم
برای تشکیل سرمایه در بازار سرمایه، شفافیت و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران ضروری است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ آبان ماه
تکلیف بانک آینده باید زودتر از این مشخص می‌شد
سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی گاز ۳۲ درصد افزایش می‌یابد
لغو مجوز بانک آینده ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت شبکه بانکی را رفع کرد
فرآیند گزیر بانک آینده دقیقا به چه معناست؟ + فیلم
افزایش ۱۰ درصدی رشد صنعت لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ / تمرکز وزارت صمت بر توسعه صادرات و داخلی‌سازی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ آبان‌ماه
حراج شمش طلا به ایستگاه ۱۳۱ رسید
گرانفروشی در بازار لبنیات نداریم
ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود+ فیلم
دیجیتال‌سازی گمرک محورهای اصلی همکاری ایران و پاکستان+ فیلم
نوسانات بازار طلا؛ توصیه به خریداران طلای آبشده
کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت انرژی از طریق پنجره‌های نسل نوین/ آمادگی کامل برای تأمین پنجره‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن
ابتکارات ایران برای افزایش تأثیرگذاری جی‌ئی‌سی‌اف
مشتریان بانک آینده نگران نباشند تمامی خدمات مانند گذشته ارائه خواهد شد+ فیلم
ذخایر معدنی کشور به ۷۰ میلیارد تن رسید
سپرده‌گذاران بانک آینده از شنبه سپرده‌گذار بانک ملی می‌شوند/ ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؟
بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد+ فیلم