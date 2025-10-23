گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا از این اتحادیه خواستند تا روابط تجاری با رژیم صهیونیستی را قطع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواستند تا روابط تجاری با رژیم صهیونیستی را که به آتش‌بس در غزه پایبند نیست، قطع کند. این درخواست در جلسه‌ای در پارلمان اروپا پیش از برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد.

"ایراتکسه گارسیا پیرز"، رئیس گروه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپا در سخنانی گفت: «نمی‌توان رنج مردم غزه را نادیده گرفت و صلح نمی‌تواند بر پایه بدون مجازات ماندن جنایت‌ها بنا شود». وی افزود: «شورای اتحادیه اروپا باید اقدام به تعلیق توافق شراکت با "اسرائیل" کند و بنیامین نتانیاهو را بابت جنایت‌هایش در غزه پاسخگو سازد».

"مانون اوبری"، عضو پارلمان از گروه چپ سوسیالیست فرانسه نیز اعلام کرد که نسل‌کشی در غزه هنوز پایان نیافته و وضعیت کنونی این منطقه از دید کمیسیون اروپا پنهان مانده است. او برنامه ۲۰ بندی ترامپ را طرح استعمارگرانه جدید برای غزه خواند و تأکید کرد که تاریخ از کسانی که "اسرائیل" را شریک ویژه دانسته و از اعمال تحریم علیه دولت نتانیاهو خودداری کرده‌اند، نخواهد گذشت.

"ایرین مونترو"، نماینده اسپانیا در پارلمان اروپا نیز گفت که "اسرائیل" آتش‌بس را نادیده می‌گیرد و خواستار قطع روابط تجاری و دیپلماتیک اتحادیه اروپا با تل‌آویو شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: پارلمان اروپا ، تحریم اروپا
