داور برنامه «قندپهلو» گفت: ذات مردم ایران است که همیشه در اتفاقات حتی وقایع تلخ موضوعات را دستمایه طنز قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - شهرام شکیبا، نویسنده، شاعر طنزپرداز، مجری و داور برنامه «قندپهلو» درباره وضعیت طنز و کمدی در فضای مجازی بخصوص اینستاگرام گفت: ما اصلاً نمی‌توانیم شوخی‌های مجازی را با طنز مکتوب مقایسه کنیم؛ چراکه دو رسانه متفاوت هستند. اگرچه کار‌های خوب بسیاری در این زمینه تولید شده، ولی متاسفانه حجم آثاری که با تعریف اصلی طنز مغایرت دارد، زیاد است.

شکیبا در پاسخ به این سوال که چرا در مواقع التهابات و شرایط سخت اجتماعی حجم شوخی‌ها و جوک‌های مجازی افزایش می‌یابد؟ گفت: ذات مردم ایران است که همیشه در اتفاقات حتی وقایع تلخ موضوعات را دستمایه طنز قرار می‌دهند. این موضوع همیشه با فرهنگ عمومی مردم ایران همراه بوده است.

این شاعر طنزپرداز در واکنش به درخواست‌های مردمی مبنی بر حضور خانم‌ها به عنوان شرکت‌کننده در برنامه «قندپهلو» گفت: علت عدم حضور خانم‌ها در این دوره از برنامه این بود که تعداد خانم‌های شرکت‌کننده کم بود. از طرفی، خانم‌ها به‌خاطر شرم و حیای ذاتی کمتر می‌توانند شوخی بسازند و شوخی‌های خود را در برنامه مطرح کنند. در دوره‌های قبل حضور خانم‌ها را داشتیم، ولی متاسفانه تجربه خوبی نبود. چون دست آنها برای شوخی بسته‌تر بود و شاعران قوی‌تر برای حضور در برنامه اعلام آمادگی نکرده بودند.

وی درباره تمسخر شخصیت‌های منفور سیاسی با زبان طنز گفت: ما بعد از دیدار طنزپردازان به این نتیجه رسیدیم که به هجو هم بپردازیم. وگرنه ما قبل دفاع مقدس ۱۲ روزه «قندپهلو» را ضبط کردیم. ما بر خود واجب دانستیم که به این عرصه وارد شویم. حال همزمانی شیطنت‌ها و جنایت‌های نتانیاهو با پخش برنامه، تمسخر شخصیت‌های منفور سیاسی را شیرین‌تر کرد.