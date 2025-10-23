سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت زادروز بیهقی و روز ملی نثر فارسی، پیامی در شبکه ایکس نوشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت زادروز بیهقی و روز ملی نثر فارسی، طی پیامی در شبکه ایکس، نوشت: نخستین روز آبان، زادروز ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی است، نویسنده‌ای که به نثر فارسی جانِ اندیشه و راستی و زیبایی بخشید.

«اسماعیل بقائی» در ادامه نوشت: نثر او، آیینه راستی و وقار زبان فارسی است؛ زبانی که هنوز، از صداقت و روانی نثر او جان می‌گیرد. بیهقی نه فقط واقعه‌نگار، که وجدان بیدار روزگار خویش بود.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: چنان‌که خود گفت: «و هر بنده که خدای، عزّوجلّ، او را خردی روشن عطا داد و با آن خرد که دوست به‌حقیقت اوست، احوال عرضه کند و با آن خرد دانش یار شود و اخبار گذشتگان را بخواند و بگردد و کار زمانه خویش نیز نگاه کند، بتواند دانست که نیکوکاری چیست و بدکرداری چیست و سرانجام هر دو خوب است یا نه، و مردمان چه گویند و چه پسندند و چیست که از مردم یادگار ماند نیکوتر.»