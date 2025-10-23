رئیس جمهور در سفر به استان آذربایجان غربی با نخبگان، فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی استان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رئیس جمهور امروز در اولین برنامه سفر خود به استان آذربایجان غربی در دیدار با نخبگان، فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی استان با اشاره به اینکه امروز در استان تهران، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور با مشکل کمبود انرژی، آب و فرونشست زمین مواجه هستیم گفت: مشکلات حاصل توسعه شهرها و استانها بدون برنامه و بدون توجه به منابع و مصارف بوده است که باور دارم با استفاده از نخبگان، فرهیختگان و کارشناسان می توانیم بحران ها و مشکلات کشور را حل کنیم. 

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور خطاب به نخبگان و فرهیختگان استان آذربایجان غربی، گفت: متاسفانه بدون در نظر گرفتن منابع مختلف کشور را توسعه داده ایم و اکنون با بحران و مشکلات متعددی مواجه شده‌ایم. 

وی تصریح کرد: سوال اساسی این است که با چه منطقی استان ها و شهرهای کشور توسعه یافته اند درحالی که مشکلات ناشی از آن دیده نشده، منابع موجود را براساس میزان مصرف در نظر نگرفته ایم که امروز با این بحران ها و مشکلات مواجه هستیم.

این خبر در حال تکمیل است ....

برچسب ها: رئیس جمهور ، آذربایجان غربی ، سفر استانی ، دریاچه ارومیه
خبرهای مرتبط
سفر رئیس قوه قضائیه به آذربایجان غربی
ترخیص آمبولانس‌های رسوبی از مرز بازرگان‌
پزشکیان:
مشکلات کشور با کمک نخبگان قابل حل است/ توسعه باید با نقشه و برنامه باشد
اختصاص ۶۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مراکز و مراجع قضایی آذربایجان غربی
دادستان کل کشور:
دستگاه قضایی پشتیبان تولید در شرایط تحریم است
وزیر جهاد کشاورزی:
احیای دریاچه ارومیه برای همه ایران مهم است/ کشاورزی کم‌آب‌بر سیاست مهم وزارت جهاد کشاورزی
۲۶ زندانی نیازمند در سفر استانی رئیس سازمان زندان‌ها به آذربایجان غربی آزاد شدند
استاندار:
اتمام طرح‌های بالای ۸۰ درصد آذربایجان غربی در اولویت قرار گیرد
سفر وزیر جهاد کشاورزی به آذربایجان غربی+فیلم
نماینده ولی فقیه:
سیره و اخلاق رییس جمهور شهید به عنوان یک درس نامه و مکتب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
استفاده ناصحیح از شیر خام عامل شیوع ویروس بیماری تب مالت