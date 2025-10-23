رئیس جمهور در سفر به استان آذربایجان غربی با نخبگان، فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی استان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ رئیس جمهور امروز در اولین برنامه سفر خود به استان آذربایجان غربی در دیدار با نخبگان، فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی استان با اشاره به اینکه امروز در استان تهران، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور با مشکل کمبود انرژی، آب و فرونشست زمین مواجه هستیم گفت: مشکلات حاصل توسعه شهرها و استانها بدون برنامه و بدون توجه به منابع و مصارف بوده است که باور دارم با استفاده از نخبگان، فرهیختگان و کارشناسان می توانیم بحران ها و مشکلات کشور را حل کنیم.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور خطاب به نخبگان و فرهیختگان استان آذربایجان غربی، گفت: متاسفانه بدون در نظر گرفتن منابع مختلف کشور را توسعه داده ایم و اکنون با بحران و مشکلات متعددی مواجه شده‌ایم.

وی تصریح کرد: سوال اساسی این است که با چه منطقی استان ها و شهرهای کشور توسعه یافته اند درحالی که مشکلات ناشی از آن دیده نشده، منابع موجود را براساس میزان مصرف در نظر نگرفته ایم که امروز با این بحران ها و مشکلات مواجه هستیم.

این خبر در حال تکمیل است ....