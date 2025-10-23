یک رسانه یونانی دلیل غیبت مهدی طارمی بازیکن ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در دیدار با بارسلونا را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «Monobala»، دیدار تیم فوتبال المپیاکوس برابر بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا بازتاب گستردهای در رسانههای یونان داشت؛ مسابقهای که نهتنها بهدلیل اشتباهات داوری، بلکه بهخاطر برخی تصمیمهای فنی سرمربی المپیاکوس، خوسه لوئیس مندیلیبار، بحثبرانگیز شد.
در این دیدار، بارسلونا با نتیجه سنگین ۶ بر یک از سد المپیاکوس گذشت و انتقادها از عملکرد تیم یونانی به اوج رسید. بسیاری از کارشناسان و هواداران، تصمیمات فنی مندیلیبار را یکی از عوامل تشدیدکننده این شکست دانستند.
یکی از موارد مورد بحث، تعویض همزمان مهدی طارمی و رومن یارمچوک در دقیقه ۷۸ بود؛ تصمیمی که تنها یک دقیقه پس از ورود این دو مهاجم، با گل ششم بارسلونا همراه شد و پرسشهای زیادی را در میان هواداران بهوجود آورد.
با وجود انتقادها، منبع یونانی مینویسد که هدف اصلی مندیلیبار از انجام این تعویض، حفظ بازیکنان کلیدی تیم برای دیدار حساس مقابل آ. اِ. ک آتن بوده است. سرمربی اسپانیایی در آن لحظه تصمیم گرفت دو مهره تأثیرگذار خود یعنی دنیل پودنس و یوسف الکعبی را از زمین خارج کند تا از خستگی یا آسیبدیدگی احتمالی آنها جلوگیری کند.
به این ترتیب، برخلاف تصور اولیه مبنی بر ریسکپذیری بیمورد مندیلیبار، این تصمیم در واقع اقدامی تاکتیکی برای مدیریت شرایط تیم در بازیهای پیشرو بوده است.
در بخش دیگری از گزارش «Monobala»، وضعیت کنستانتینوس تسولاکیس، دروازهبان جوان المپیاکوس نیز مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این گزارش، تسولاکیس در چند گل بارسلونا نقش داشت و پس از دریافت گل سوم، از نظر روحی بهشدت افت کرد. رسانه یونانی نوشت که دروازهبان یونانی در روزهای خوبی به سر نمیبرد، اما با وجود این، مندیلیبار همچنان از او حمایت میکند و امیدوار است اعتماد به نفسش را بازیابد.
در پایان این گزارش آمده است که شکست مقابل بارسلونا هرچند سنگین و تلخ بود، اما میتواند برای المپیاکوس در ادامه فصل و بازی مقابل آ. اِ. ک آتن، درسی تاکتیکی و روانی باشد.