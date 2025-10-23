وزیر جهاد کشاورزی در جریان سفر به جنوب استان کرمان، به‌همراه استاندار کرمان از مجموعه گلخانه‌ای برخوری در شهرستان جیرفت بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، امروز اول آبان‌ماه در سفر به شهرستان جیرفت، با همراهی دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از ظرفیت‌های تولیدی مجموعه گلخانه‌ای برخوری بازدید به‌عمل آورد.

این مجموعه با سطح زیر کشت ۲۳ هکتار و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۵۰ نفر، یکی از طرح‌های شاخص تولید محصولات گلخانه‌ای در جنوب استان محسوب می‌شود.

گلخانه برخوری دارای سالن مجهز تولید نشا بوده و سالانه حدود ۳ هزار تن انواع فلفل دلمه‌ای و بادمجان تولید می‌کند. محصولات این مجموعه علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشور‌های روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

