باشگاه خبرنگاران جوان- غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، امروز اول آبان‌ماه در سفر به شهرستان جیرفت، با همراهی دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از ظرفیت‌های تولیدی مجموعه گلخانه‌ای برخوری بازدید به‌عمل آورد.

این مجموعه با سطح زیر کشت ۲۳ هکتار و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۵۰ نفر، یکی از طرح‌های شاخص تولید محصولات گلخانه‌ای در جنوب استان محسوب می‌شود.

گلخانه برخوری دارای سالن مجهز تولید نشا بوده و سالانه حدود ۳ هزار تن انواع فلفل دلمه‌ای و بادمجان تولید می‌کند. محصولات این مجموعه علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشور‌های روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.