باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین در رشته ترای اتلون با رقابت نماینده کشورمان پیگیری شد.

پارسا رسولی جزی تنها نماینده ترای اتلون کشورمان در میان نمایندگان ۳۷ کشور آسیایی، در حالی که در بخش شنا و دوچرخه‌سواری رکورد خوبی از خود باقی گذاشته بود و تنها چند گام تا کسب مدال برنز فاصله داشت در ثانیه‌های پایانی حریف کره‌ای از وی جلو زد تا نماینده ۱۶ ساله کشورمان مدال برنز را از دست بدهد.

وی که در بخش شنا ۵دقیقه و ۳۷ ثانیه و در دوچرخه‌سواری با زمان هجده دقیقه و ۳۶ثانیه کار خود را به اتمام رسانده بود، در نهایت با رکورد ۲۷دقیقه و ۱۳ ثانیه با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.