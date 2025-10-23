باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مؤسسه امنیتی اسرائیلی گزارشی منتشر کرده که در آن جزئیات مربوط به تلفات انسانی و خسارتهای وارده به رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ در هفتم اکتبر تاکنون تشریح شده است.
بر اساس دادههای مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از آغاز جنگ تاکنون ۱۹۸۶ اسرائیلی کشته شدهاند که از این میان ۹۱۹ نفر نظامی بودهاند. بیشترین تلفات در غزه ثبت شده و شمار کشتهشدگان ۱۷۲۴ نفر اعلام شده است. همچنین ۲۵۵ اسرائیلی اسیر شدند که از میان آنها ۱۳ جسد همچنان در غزه باقی مانده است.
طبق این گزارش، شمار مجروحان اسرائیلی در جنگ به ۳۰۱۳۵ نفر رسیده است. افزون بر این، حدود ۱۶۴۵۰۰ اسرائیلی مجبور به ترک خانههای خود شدهاند که ۷۴۶۰۰ نفر از آنان در مناطق اطراف نوار غزه سکونت داشتند.
مؤسسه مذکور اعلام کرد که از نوار غزه تاکنون ۵۱ پهپاد به سمت "اسرائیل" پرتاب شده و ارتش در طول جنگ ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره را – عمدتاً برای غزه – فراخوانده است. همچنین مجموع شلیکهای ثبتشده علیه "اسرائیل" ۳۷،۵۰۰ موشک و راکت بوده که بیش از ۱۰۲۰۰ فروند آن از غزه شلیک شدهاند.
در کرانه باختری و قدس، در طول جنگ ۷۶ اسرائیلی کشته و ۵۶۵ نفر زخمی شدهاند. از میان کشتهشدگان، ۳۲ نفر نظامی بودهاند.
طبق این گزارش، ارتش اشغالگر برای نخستین بار از زمان انتفاضه الاقصی، ۱۲۹ حمله هوایی در این مناطق انجام داده است، عمدتاً در شمال کرانه باختری و سه اردوگاه در جنین و طولکرم را تخلیه یا تقریباً نابود کرده است.
علاوه بر این، ارتش اسرائیل ۱۵۴۵۶ مورد بازداشت انجام داده و از خنثیسازی ۲۰۹۱ عملیات خبر داده است. در مجموع، ۱۰۴۹۶ عملیات در کرانه باختری اجرا شده که شامل ۶۵۳۹ مورد پرتاب سنگ و ۱۲۱۵ مورد پرتاب بمب آتشزا بوده است.
همچنین طبق گزارش این مؤسسه، در جریان درگیری کوتاهمدت ماه ژوئن سال جاری با ایران، ۳۳ اسرائیلی در نتیجه اصابت ۹۵۰ موشک ایرانی کشته و ۳۵۵۰ نفر زخمی شدند.
در جبهه لبنان نیز حملات موشکی و پهپادی حزبالله منجر به کشتهشدن ۱۳۲ اسرائیلی شده است. در این جبهه ۱۷۳۰۰ موشک و ۵۹۳ پهپاد به سمت اهداف اسرائیلی شلیک شده و ۶۸۵۰۰ اسرائیلی از شهرهای شمالی آواره شدهاند.
در ارتباط با یمن، این مؤسسه اعلام کرد که حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی باعث کشتهشدن دستکم یک اسرائیلی و زخمیشدن بیش از ۱۰۰ نفر شده است. از مجموع ۵۰۰ موشک و پهپاد شلیکشده از یمن، حدود ۷۰ موشک و دهها پهپاد به اهداف داخل اراضی اشغالی اصابت کردهاند.
بر اساس این گزارش، بندر ایلات در اثر این حملات ۸۰ درصد از کارایی خود را از دست داده و ارتش رژیم صهیونیستی در پاسخ، ۱۹ دور حمله به یمن انجام داده که طی آن ۹۰ هدف مورد اصابت قرار گرفته است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین