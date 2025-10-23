باشگاه خبرنگاران جوان - بهداد نقی‌ئی، دارنده اولین مدال طلای کاروان ایران در رشته پومسه تکواندو در گفت‌وگو با خبرنگار اعزامی گفت: خوشحالم که مزد زحمات این چند ماه و اردوهایی که برای ما تدارک دیده شده بود را با طلای بحرین پاسخ دادم.

وی ادامه داد: در بازی اول با رقیب فیلیپینی مسابقه دادم و در بازی دوم فکر می‌کردم باید با حریف کره جنوبی بازی کنم اما چین تایپه موفق شد کره جنوبی را شکست دهد و من هم در مرحله بعد موفق شدم حریف چین تایپه را شکست دهم و در نهایت حریف تایلندی را هم شکست دادم و به مدال طلا رسیدم.